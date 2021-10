Rentrée universitaire : la crédibilité du diplôme de nouveau soulevée

Après les cours en ligne et les dates reportées à maintes reprises, la rentrée universitaire est enfin lancée aujourd’hui. 1.696.000 est le nombre d’étudiants rejoignant les universités ce dimanche. Des mesures de prévention et un protocole sanitaire actualisé ont été mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique afin de garantir la réussite de cette année universitaire 2021-2022 notamment en temps de pandémie.

Une alternance entre les cours en présentiel et à distance est prévue, le premier pour les unités fondamentales et méthodologiques et le deuxième pour les unités transversales et de découverte. Des nouveautés s’ajoutent à ce secteur à savoir 20.200 nouvelles places pédagogiques à travers le pays, les 21.170 lits réceptionnés dans plusieurs wilayas, 1.655 postes qui ont été pourvus pour le recrutement de maîtres assistants de classe B et 429 postes de professeurs hospitalo-universitaires de classe B.

A noter que cette rentrée est marquée par l’inauguration des Ecoles nationales supérieures des mathématiques et de l’intelligence artificielle, les premières promotions sont composées de 200 étudiants chacune.

Quelle crédibilité pour le diplôme universitaire algérien?

Boualem Saïdani, directeur général des enseignements et de la formation supérieure au ministère de l’enseignement supérieur invité à la chaîne 3, a démenti les rumeurs concernant le diplôme universitaire et sa crédibilité affirmant que la réalité démontre bien le contraire.

Ayant comme principal argument la réussite des diplômés algériens dans des universités et institutions internationales. Le DG a tenu à rappeler également que l’équivalence des diplômes ne reflète pas leur crédibilité puisque l’Algérie ne reconnait pas tout les diplômes des universités étrangères.