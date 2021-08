Rentrée universitaire et vaccination Covid-19 : les dates à retenir

La rentrée scolaire et universitaires ont été reportées en raison de la propagation de la covid-19 d’un côté, et de la lenteur de la campagne de vaccination d’un autre côté.

Les médecins tout comme les autorités publiques n’ont cessé d’appeler les citoyens à se faire vacciner. La vaccination est désormais devenue nécessaire voir incontournable. En effet, quelques jours seulement nous sépare du lancement de la campagne vaccinale destinée aux universitaires. La date a été fixée pour le 4 septembre, selon nos confrères du journal le Soir d’Algérie. Ce dernier a précisé en outre, que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé une correspondance dans laquelle il appelle l’ensemble des recteurs et directeur de l’Office des œuvres universitaires de collaborer efficacement avec les Directions de la santé afin d’élaborer un calendrier bien organisé permettant de réussir l’opération de vaccination. Outre le personnel du secteur de l’éducation, les enseignants universitaire et étudiants sont également concernés par cette opération.

La campagne vaccinale destinée à la famille universitaire va démarrer le 4 septembre, le même jour de la reprise du travail pour les enseignants et le personnel administratif.

Une année universitaire marquée encore une fois par la pandémie de covid-19

Le ministère de l’Enseignement Supérieur a indiqué que l’inscription des nouveaux bacheliers se fera en ligne entre le 4 et 9 septembre. La même date a été fixée pour la réinscription des autres étudiants. Quant aux examens de rattrapages, ils se dérouleront entre le 4 et le 30 septembre.

Il faut aussi mentionner que les cours seront dispensés en présentiel et à distance à la fois. Les étudiants assisteront aux travaux dirigés et travaux pratiques tout en le protocole sanitaire notamment le port de masque. Enfin, les mêmes mesures doivent être appliquées aux niveaux des cités et transport universitaire. Autrement dit, les mêmes précautions que l’année dernière sauf que la prochaine sera accompagnée d’une vaste campagne de vaccination.