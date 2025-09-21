Rentrée universitaire en Algérie : alerte pluies et orages dans plusieurs wilayas ce 22 septembre

Alors que la journée d’hier a marqué la rentrée scolaire dans l’ensemble du pays, ce lundi 22 septembre signe le retour des étudiants à l’université. Près de 2 millions d’étudiants reprennent aujourd’hui le chemin des amphithéâtres et des campus. Mais cette rentrée universitaire s’annonce sous un ciel chargé, car la météo réserve quelques surprises qui risquent de perturber la journée dans plusieurs régions.

Les services de Météo Algérie annoncent en effet un temps instable marqué par de fortes pluies orageuses, parfois accompagnées de grêle. Ces précipitations toucheront principalement les wilayas de l’intérieur, où les habitants doivent se préparer à un lundi pluvieux.

Alerte météo en Algérie : des pluies soutenues sur plusieurs wilayas du nord

Dans un bulletin météo de vigilance jaune, Météo Algérie alerte sur des pluies abondantes qui frapperont un large éventail de wilayas. L’alerte concerne notamment Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tissemsilt, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béjaïa, Ghardaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa et Guelma.

Cette perturbation gagnera également les wilayas de Tizi-Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El-Bayadh, El-M’Ghair, Jijel, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Biskra, El-Tarf, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Ouled-Djellal, Blida et Béchar.

Ces averses, parfois violentes, s’accompagneront localement de chutes de grêle, rendant la circulation plus difficile. Les autorités appellent donc les automobilistes et les citoyens à la prudence.

Prévisions météo de ce 22 septembre : quelles sont les températures prévues ?

Malgré ce ciel menaçant qui marquera les régions nord du pays, mais aussi certaines régions de l’extrême sud et du sud-ouest, les températures se maintiendront dans des valeurs proches des normales saisonnières. Les régions côtières afficheront entre 29 et 32 °C, tandis que les régions intérieures varieront entre 27 et 33 °C. Le vent, parfois soutenu, soufflera jusqu’à 40 km/h, renforçant l’impression d’instabilité.

Au sud, la situation sera différente. Le soleil dominera une bonne partie de la journée, mais des orages locaux viendront troubler le calme apparent. Le thermomètre grimpera entre 33 et 43 °C, avec des rafales de vent atteignant, elles aussi, les 40 km/h.

En bref, cette semaine sonne la fin des vacances et le retour à la routine, non seulement pour les élèves et les étudiants, mais également pour de nombreux travailleurs dans différents secteurs. Ce lundi, près de deux millions d’étudiants reprennent le chemin des établissements d’enseignement supérieur, dans un contexte où l’Université se voit confier un rôle renforcé : celui de moteur de l’innovation et véritable acteur du développement économique national.