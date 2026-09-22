Rentrée universitaire du 22 septembre : bourse, 17 000 nouveaux lits… ce que prévoit l’ONOU

Les étudiants algériens retrouvent les amphithéâtres ce mardi 22 septembre, neuf jours après le retour des enseignants-chercheurs, selon le calendrier fixé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS). Bourse, hébergement, transport et repas : l’essentiel des démarches se règle désormais en ligne, sur la plateforme Progrès. Côté logement, l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) annonce 10 nouvelles résidences d’une capacité totale de 17 000 lits.

Rentrée universitaire : ce qui démarre le 22 septembre

L’année universitaire 2026-2027 démarre en deux temps. Les enseignants-chercheurs ont repris le chemin de leurs établissements le dimanche 13 septembre 2026. Les étudiants font leur retour ce mardi 22 septembre. Le secrétaire général du ministère avait demandé aux présidents des conférences régionales des universités de boucler, avant l’arrivée des étudiants, les dernières démarches administratives et les travaux d’aménagement.

Le 2 septembre, le ministre Kamel Baddari avait présidé une réunion à distance de suivi des préparatifs. Y participaient les directeurs d’établissements et les directeurs des services universitaires.

Attention toutefois : la rentrée officielle ne signifie pas partout le premier cours. À l’École nationale supérieure des technologies avancées (ENSTA), la rentrée est effective le 22 septembre, mais les étudiants sont invités à régler leurs formalités administratives entre le 22 et le 24 septembre. Une séance d’information est prévue le 23 septembre pour les nouveaux bacheliers des filières ST et MI, et les enseignements ne commencent que le samedi 26 septembre, selon le planning publié par l’école. Chaque étudiant a donc intérêt à consulter la page de sa faculté ou de son école.

Pour les nouveaux bacheliers, l’inscription définitive s’est faite entièrement en ligne cet été : paiement par carte Edahabia ou par code QR, puis récupération de la carte d’étudiant virtuelle sur smartphone. Les anciens étudiants ont, eux, suivi le calendrier des réinscriptions publié en juin, avec un règlement électronique des frais. À ne pas confondre avec la rentrée scolaire des élèves, qui a eu lieu la veille, lundi 21 septembre.

Bourse universitaire : tout passe par Eminha, sur Progrès

Plus besoin de dossier papier pour la bourse. Selon le directeur général de l’ONOU, Adel Mezough, dans une déclaration à l’APS, le versement de la bourse est désormais entièrement dématérialisé, via la plateforme « Eminha » intégrée au système Progrès. Le responsable a précisé que l’interconnexion avec Algérie Poste a permis de mettre en ordre les comptes postaux sur lesquels la bourse est versée.

Les dates de dépôt et de recours pouvant varier selon les établissements et les directions des œuvres universitaires, il est recommandé de vérifier auprès de son université ou de sa direction des œuvres universitaires (DOU) avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

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Hébergement : 10 résidences et 17 000 lits annoncés par l’ONOU

C’est l’annonce phare de cette rentrée côté logement. Selon le DG de l’ONOU, le réseau des cités universitaires doit être renforcé par 10 nouvelles résidences, totalisant 17 000 lits.

Une fois ces structures réceptionnées, la capacité nationale d’hébergement atteindra 630 202 lits, selon Adel Mezough. Aujourd’hui, 440 082 étudiants sont logés dans 467 résidences à travers le pays. L’Office évalue ainsi l’excédent de places à 190 120 lits.

La rénovation du parc se poursuit en parallèle. D’après l’ONOU, 2 058 pavillons ont déjà été réhabilités et 1 200 autres le seront au cours des deux prochaines années. Pour accélérer ces chantiers, le ministère a élargi les prérogatives des recteurs, qui peuvent désormais contrôler directement les travaux dans les résidences placées sous leur tutelle.

L’affectation obéit désormais à un principe simple : loger chaque étudiant dans la résidence la plus proche de son lieu d’études. Selon l’Office, les démarches d’hébergement (demande, paiement, consultation de l’affectation) relèvent, comme le reste, du « zéro papier » sur Progrès.

Transport et restauration : MyBus, Wallet et repas réservés à l’avance

Pour les déplacements, l’ONOU revendique un parc de 6 326 bus universitaires. Il est appuyé par l’application « MyBus », qui permet de suivre les bus par GPS, et par la fonction « MyBus Control », qui valide les données du trajet grâce au scan d’un code QR.

Le rail complète ce dispositif. Toujours selon l’ONOU, 15 496 étudiants sont abonnés au train et 72 053 au métro et au tramway. Une convention avec Air Algérie assure en outre le transport de 3 379 étudiants originaires du Sud. Le regroupement des étudiants dans les résidences les plus proches de leurs établissements a permis, selon l’Office, de réduire le nombre de bus mobilisés dans la capitale.

Même logique pour la restauration : les repas se réservent à l’avance sur Progrès et se règlent via le portefeuille électronique « Wallet ». L’ONOU indique avoir signé des contrats directs à prix fixes, sur cinq ans, avec des entreprises publiques. Résultat annoncé : une facture de restauration ramenée de 21 milliards de DA en 2025 à 18 milliards de DA en 2026, malgré 50 000 étudiants supplémentaires.

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Campus jusqu’à 22h, nouvelles filières : les autres changements de l’année

Lors d’une visite à l’université de Boumerdès début septembre, Kamel Baddari a confirmé que les infrastructures universitaires resteraient ouvertes jusqu’à 22h00, pour les révisions, les projets et la recherche.

Le ministre a également inspecté la Faculté des sciences économiques de l’université d’Alger 3. Selon un communiqué du ministère, il y a appelé à adapter les espaces pédagogiques à la transformation numérique, dans le cadre du passage à « l’université 4.0 ». À Boumerdès, il avait insisté sur l’intelligence artificielle, sur de nouvelles spécialités d’ingénierie (microélectronique, mécatronique, systèmes embarqués) et sur l’accompagnement des étudiants vers l’entrepreneuriat.

Selon le communiqué publié le 7 juillet 2026 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l’occasion de la signature de la circulaire n°01 relative à l’orientation des bacheliers, la rentrée 2026-2027 voit l’ouverture de 13 nouvelles spécialités liées aux métiers du futur, parmi lesquelles un cursus d’ingénieur d’État en intelligence artificielle, en lien avec l’objectif national de former 30 000 spécialistes de l’IA à l’horizon 2030. Le même communiqué annonce la transformation de sept annexes médicales en facultés de plein exercice, ce qui porte à 21 le nombre total de facultés de médecine.

Pour l’orientation, le ministère indique que le nombre de choix proposés aux candidats est passé de 10 à 12, afin de leur laisser plus de souplesse dans le choix de leur parcours. Dans un second communiqué, daté du 30 juillet 2026, il précise que 391 018 bacheliers ont été orientés au total, dont 97 % sur l’un de leurs choix, et que l’ensemble de l’opération d’orientation a été réalisée à 100 % par voie numérique.

En pratique : la check-list de l’étudiant pour le jour J

Qui est concerné : tous les étudiants inscrits pour l’année 2026-2027, nouveaux bacheliers compris.

tous les étudiants inscrits pour l’année 2026-2027, nouveaux bacheliers compris. Quand : rentrée le mardi 22 septembre 2026. Le premier cours peut intervenir quelques jours plus tard selon l’établissement (exemple : ENSTA, le 26 septembre).

rentrée le mardi 22 septembre 2026. Le premier cours peut intervenir quelques jours plus tard selon l’établissement (exemple : ENSTA, le 26 septembre). Où : tout se passe sur l’espace étudiant Progrès (progres.mesrs.dz/webetu). Les annonces officielles sont publiées sur le site du MESRS.

tout se passe sur l’espace étudiant Progrès (progres.mesrs.dz/webetu). Les annonces officielles sont publiées sur le site du MESRS. Quoi faire : vérifier sa carte d’étudiant virtuelle ; suivre son dossier de bourse dans Eminha ; consulter son affectation en résidence ; activer le Wallet pour réserver ses repas ; installer MyBus pour suivre les bus universitaires.

Montants : i nscription pédagogique 200 DA, Transport universitaire 150 DA ,Hébergement (résidents) 400 DA

nscription pédagogique 200 DA, Transport universitaire 150 DA ,Hébergement (résidents) 400 DA Bourse : l e montant dépend du revenu des parents, selon un barème fixé par le ministère. Licence est passé de 1 300 DA à 2 000 DA par mois, soit 6 000 DA versés chaque trimestre. Master 1, elle est de 1 860 DA par mois (5 580 DA par trimestre) Master 2, elle est de 2 400 DA par mois (7 220 DA par trimestre). Doctorat, elle est de 12 000 DA par mois (36 000 DA par trimestre)

e montant dépend du revenu des parents, selon un barème fixé par le ministère. Recours bourse : Les recours sont possibles du 1er au 3 octobre 2026. Tout se fait sur la plateforme eMinha

Les modalités (documents, délais, frais) pouvant différer d’une université ou d’une direction des œuvres universitaires à l’autre, il est recommandé de vérifier auprès de son établissement ou de la DOU compétente avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

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