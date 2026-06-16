Rentrée universitaire 2026 : les grandes réformes qui attendent les nouveaux bacheliers

La prochaine rentrée universitaire s’annonce sous le signe d’une transformation profonde. Avant même la proclamation des résultats du baccalauréat 2026, le conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur, Abdeljabar Daoudi, a levé le voile sur un ensemble de réformes structurelles destinées à la nouvelle promotion d’étudiants. Circulaire entièrement dématérialisée, doubles diplômes reconduits, filières d’avenir renforcées ainsi qu’un recrutement direct pour les meilleurs profils : le secteur accélère sa mue.

Fini le document PDF téléchargeable ou la brochure imprimée. Pour la session 2026, la circulaire ministérielle régissant les inscriptions universitaires prendra la forme d’une plateforme interactive en ligne. Les nouveaux bacheliers pourront y consulter l’ensemble des filières disponibles, les conditions d’accès ainsi que les critères de candidature, le tout depuis un seul espace numérique unifié.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la politique « zéro papier » portée par le ministre Kamel Baddari, qui avait déjà scellé en février dernier une convention stratégique avec le ministère de l’Éducation nationale pour moderniser l’orientation des bacheliers. Le détail complet de ces réformes sera présenté lors d’une prochaine conférence de presse animée par Baddari lui-même.

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Les doubles diplômes reconduits pour la troisième année consécutive

Fort du succès enregistré depuis son lancement, le dispositif des doubles diplômes est maintenu. Deux formules coexistent. La première permet de préparer simultanément deux licences distinctes à partir d’un seul baccalauréat, avec un parcours principal ainsi qu’un parcours secondaire menés en parallèle. La seconde repose sur des cursus à double compétence, conçus pour élargir l’employabilité des diplômés.

Ces passerelles d’excellence, inaugurées l’an dernier, croisent des domaines aussi variés que les sciences médicales, l’intelligence artificielle, la langue anglaise ou encore l’économie et la gestion. Pour les bacheliers littéraires, la nouvelle circulaire 2026 actualisera la liste des spécialités accessibles, après l’ouverture de 14 domaines aux filières « Lettres et Philosophie » lors de la session précédente. Parmi les débouchés concernés figurent la gestion des systèmes d’information sanitaire, la finance technologique (FinTech), la communication marketing ou encore la gestion électronique des affaires.

Plus de 65 % des bacheliers attirés par les filières scientifiques et technologiques

Les enquêtes préliminaires du ministère sont sans appel : plus de 65 % des nouveaux bacheliers devraient s’orienter cette année vers les sciences et les technologies. Les mathématiques, la robotique, l’informatique et l’intelligence artificielle concentrent l’essentiel de cet engouement, reflétant une tendance mondiale que l’Algérie intègre désormais pleinement dans sa carte des formations.

Ce virage technologique se traduit aussi par des chiffres records. <strong>57 000 diplômés en informatique (ingénieurs, licences et masters confondus) ont été formés au cours de cette saison universitaire, dépassant largement l’objectif initial de 50 000 que le ministère s’était fixé à l’horizon 2026. Un résultat qui illustre la montée en puissance de l’université algérienne comme acteur central de l’économie de la connaissance.

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Le pôle Sidi Abdallah sort sa première promotion, recrutement direct à la clé

C’est un moment historique pour l’enseignement supérieur algérien. L’année universitaire 2025-2026 marque la sortie de la toute première promotion du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, avec 107 diplômés issus de l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle et 50 autres de l’École nationale supérieure de mathématiques. Deux nouvelles écoles dédiées à la cybersécurité et aux systèmes autonomes ont par ailleurs rejoint ce pôle d’excellence.

Ces 157 diplômés ne repartiront pas les mains vides. Kamel Baddari a officiellement annoncé leur recrutement direct, dès l’obtention de leur titre, au sein de grandes institutions économiques et d’entreprises de services nationales. L’objectif est clair : ancrer cette élite sur le territoire national et lui confier un rôle moteur dans la modernisation de l’économie. En mai dernier, le ministre avait également généralisé l’enseignement de l’Histoire de l’Algérie et du Nationalisme dans toutes les écoles supérieures, dont celles du pôle de Sidi Abdallah, pour forger une conscience nationale solide chez ces futurs cadres.

Un contexte favorable : 876 000 candidats au Bac 2026

Ces réformes universitaires s’inscrivent dans un contexte d’examen national de grande ampleur. 876 201 candidats ont composé lors de la session de juin 2026, répartis sur 2 973 centres à travers le pays. Parmi eux, une large part rejoindra les bancs de l’université dès la rentrée prochaine, et c’est précisément pour cette cohorte que les nouvelles mesures ont été pensées.

Le passage du lycée à l’université bénéficie désormais d’un cadre renforcé, avec une orientation numérisée et des dispositifs pédagogiques harmonisés à l’échelle nationale, notamment grâce au projet de « cours de référence » lancé en février dernier pour unifier les contenus des trois années de licence. La rentrée 2026 s’annonce, à bien des égards, comme un tournant pour l’enseignement supérieur algérien.

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