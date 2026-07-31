Rentrée universitaire 2026-2027 : 10 nouvelles résidences pour les étudiants

Le Directeur général de l’Office National des Œuvres Universitaires, Adel Mezoug, annonce un excédent de plus de 190 000 lits à l’échelle nationale et une modernisation accélérée des services universitaires

À l’occasion de la prochaine rentrée universitaire, le secteur des œuvres universitaires renforcera son dispositif avec la mise en service de 10 nouvelles résidences, offrant une capacité totale de 17 000 lits. Cette extension vise à améliorer la qualité des prestations d’hébergement proposées aux étudiants.

Dans une déclaration à l’agence APS, le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU), Adel Mezoug, a précisé que la réception de ces nouvelles résidences portera la capacité totale à 630 202 lits, soit un excédent estimé à 190 120 lits.

Ce surplus intervient alors que le pays compte actuellement 440 082 étudiants résidents, répartis sur 467 résidences universitaires à l’échelle nationale.

Selon le responsable, cette évolution contribuera à améliorer les conditions d’accueil des étudiants, à garantir leur confort au sein des cités universitaires, et à leur permettre de se consacrer pleinement à leurs études.

Réhabilitation des résidences : plus de 3 000 pavillons concernés

M. Mezoug a également indiqué que ses services poursuivent les opérations de réhabilitation des résidences universitaires. Ainsi, les autorités ont déjà rénové 2 058 pavillons et programmé la rénovation de 1 200 autres au cours des deux prochaines années, afin de moderniser le système actuel d’hébergement universitaire.

Pour accélérer le rythme de ces travaux, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a accordé des prérogatives plus larges aux recteurs d’université en matière de gestion des œuvres universitaires, leur permettant d’exercer un contrôle direct sur les travaux réalisés au sein des résidences relevant de leur tutelle.

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Restauration, transport et bourse universitaires : quelles sont les avancées ?

Concernant la restauration, M. Mezoug a fait savoir que l’Office a conclu des contrats directs avec des entreprises publiques économiques, à des prix fixes garantis sur une durée de cinq ans. Cette démarche a permis de faire reculer la facture globale de la restauration de 21 milliards de dinars en 2025 à 18 milliards de dinars en 2026, et ce malgré l’accueil de 50 000 étudiants supplémentaires.

Cette baisse s’explique, selon lui, par la généralisation du système de réservation anticipée des repas via la plateforme numérique « Progrès » et le portefeuille électronique « Wallet ».

Transport universitaire : une flotte modernisée et connectée

Le Directeur général a par ailleurs indiqué que le parc de transport universitaire compte 6 326 bus, équipés de l’application « MyBus », qui permet de suivre en temps réel la localisation des bus grâce à la géolocalisation, ainsi que de la fonctionnalité « MyBus Control », destinée à confirmer les données du trajet par le scan d’un code QR.

Pour rappel, MyBus est une application mobile conçue pour simplifier la mobilité quotidienne des étudiants. Elle intègre plusieurs fonctionnalités clés :

Carte en direct : Visualiser la position exacte des bus universitaires sur une carte interactive.

Lignes et arrêts : Consulter les itinéraires desservis, les arrêts les plus proches et les destinations.

Temps d’attente estimé : Connaître le délai d’arrivée théorique et réel pour réduire l’attente aux arrêts.

Alors que MyBus est dédiée aux étudiants, MyBus Control est un outil interne destiné aux contrôleurs et à l’administration.

Il a précisé, dans ce cadre, que la restructuration du plan d’hébergement, fondée sur le principe du logement de l’étudiant dans la résidence la plus proche de son lieu d’études, a permis de réduire le nombre de bus mobilisés dans la capitale, dans le cadre d’une politique de rationalisation des dépenses.

M. Mezoug a ajouté que le transport ferroviaire couvre 15 496 abonnés via le train et 72 053 abonnés via le métro et le tramway, en plus d’une convention conclue avec Air Algérie pour le transport de 3 379 étudiants issus des wilayas du Sud du pays.

Vers le « zéro papier » : la bourse universitaire entièrement numérisée

Le responsable a révélé que le versement de la bourse universitaire est désormais entièrement dématérialisé, via la plateforme « Eminha », intégrée au système « Progrès », sans que l’étudiant n’ait besoin de fournir le moindre document papier. Il a souligné que l’interconnexion avec Algérie Poste a permis de fiabiliser la gestion des comptes postaux dédiés au versement des bourses.

Il a ajouté que la démarche « zéro papier » s’étend également aux plateformes d’hébergement, de restauration et de transport, l’objectif étant de permettre à l’étudiant de bénéficier des différents services à distance, sans avoir à se déplacer, ce qui lui garantit davantage de confort et lui permet de se consacrer pleinement à ses études.

M. Mezoug a également évoqué l’installation de commissions chargées du suivi des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire, dans le cadre de l’orientation du secteur de l’enseignement supérieur vers une gestion intelligente, en particulier concernant le développement des œuvres universitaires.

Enfin, le Directeur général de l’ONOU a insisté sur l’importance d’accompagner les clubs scientifiques et culturels ainsi que les associations sportives au sein des résidences universitaires, dans le cadre de la dynamisation de la vie estudiantine et de l’encouragement des campagnes de sensibilisation visant à protéger les étudiants contre les fléaux sociaux.