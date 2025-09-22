Rentrée universitaire 2025 : Près de 2 millions d’étudiants rejoignent les universités du pays

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a donné ce lundi le coup d’envoi de la nouvelle rentrée universitaire 2025-2026.

Le ministre a inauguré la nouvelle année universitaire à l’université Ahmed Ben Yahia EL-Wancharissi dans la wilaya de Tissemsilt. Près de deux millions d’étudiants ont rejoint les bancs des différentes institutions universitaires pour l’année 2025-2026. Cette rentrée s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’université en un véritable partenaire du développement national.

À cet égard, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait souligné dans son message à l’occasion du 69ème anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant, « l’engagement de l’État à renforcer l’université algérienne et le système de formation à tous les niveaux et dans toutes les spécialités, afin de les lier à la réalité économique et aux processus de transition vers une économie de la connaissance. »

Il a également mentionné la poursuite des efforts pour « mettre en place les mécanismes permettant d’intégrer les jeunes diplômés universitaires et des instituts de formation dans la dynamique de ces transformations inévitables vers une économie ouverte, diversifiée et compétitive, notamment en facilitant et en accompagnant la création de petites et moyennes entreprises. »

Rentrée universitaire 2025-2026 : L’université algérienne au cœur de la transition économique

Le président a rappelé que l’État a fourni toutes les ressources nécessaires pour « faire de l’université algérienne dans la “Nouvelle Algérie victorieuse”, une locomotive essentielle de la transition du pays vers le développement et la diversification de l’activité économique. »

Pour atteindre tous ces objectifs, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour permettre à près de deux millions d’étudiants, dont 331 827 nouveaux, répartis dans les institutions universitaires et les centres de recherche, de se consacrer à l’étude et au développement de la recherche.

Le ministère vise également à augmenter le nombre de professeurs à plus de 75 000, afin d’atteindre l’indice mondial d’encadrement pédagogique, soit un professeur pour vingt étudiants.

Cette augmentation fait suite à l’attribution de 4 112 postes dédiés au recrutement d’enseignants pour l’exercice 2025. Cette opération concerne 2 941 professeurs-chercheurs, 719 professeurs hospitalo-universitaires, 156 chercheurs permanents et 185 chercheurs contractuels.

Dans le cadre de la contribution de l’université au développement national, le ministre de l’Enseignement supérieur, a précédemment révélé que les réformes dans ce secteur ont abouti à de nombreuses réalisations qui commencent à porter leurs fruits. Parmi celles-ci figure la création de 422 filiales réparties dans les différentes institutions universitaires. Ce nombre devrait atteindre 490 entreprises qui contribueront à la création de richesse, dont 250 ont déjà entamé leur activité économique.

Le secteur de l’enseignement supérieur a également recensé 117 accélérateurs qui contribuent à la création de startups étudiantes, en plus de la mise en place de 117 centres de développement de l’entrepreneuriat. De plus, 76 startups ont déjà démarré leurs activités et ce chiffre devrait s’élever à 235 d’ici la fin de l’année en cours.

Sur la base de ces statistiques, Kamel Beddari s’attend à la création de 15 205 emplois d’ici la fin de l’année, avec un chiffre d’affaires estimé à 19,67 milliards de dinars algériens.