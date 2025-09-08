Rentrée universitaire 2025 : Le calendrier officiel des transferts dévoilé

La Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation, relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a adressé une correspondance aux présidents des conférences régionales concernant les transferts des anciens étudiants.

Dans cette lettre, la Direction a confirmé que la période de transfert pour les anciens étudiants, qu’il s’agisse d’un changement au sein de la même institution universitaire ou vers une autre, ou d’un passage d’une filière à une autre, se fera via le système PROGRES. Cette procédure se déroulera du samedi 13 au vendredi 19 septembre 2025.

Le traitement des demandes de transfert aura lieu du samedi 20 au mardi 23 septembre 2025. Quant à l’annonce des résultats des transferts, elle est fixée au mercredi 24 septembre 2025.

La Direction a également précisé que la confirmation du transfert, le paiement des frais et l’inscription finale se feront du mercredi 24 au samedi 27 septembre 2025.

La recherche scientifique et l’innovation : Le chemin de l’Algérie vers le leadership africain

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari, a souligné le rôle crucial de l’université algérienne dans le soutien au leadership économique de l’Algérie à l’échelle africaine, en accueillant des idées novatrices qui répondent aux exigences du développement.

Dans une déclaration de presse faite hier dimanche, après sa visite du pavillon algérien à la Foire commerciale intra-africaine 2025, organisée au Palais des expositions, Beddari a expliqué que le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait de la recherche scientifique et de l’innovation des déterminants majeurs du développement économique.

Cela a permis à l’université algérienne de se transformer en un levier stratégique pour le développement de produits innovants qui renforcent les échanges avec les pays africains.

Le ministre a indiqué que le pavillon algérien mettait en lumière les réalisations du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers des innovations exposées dans les domaines de l’agriculture, de l’intelligence artificielle, de la santé, de la production animale et de la micro-technologie.

Il a affirmé que ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives de partenariats entre l’Algérie et le reste des pays du continent.

Il a ajouté que les produits universitaires ont suscité l’intérêt d’un grand nombre d’opérateurs africains dans différents secteurs, saluant le rôle joué par l’université algérienne pour affirmer sa position en Afrique grâce à l’accompagnement des différents secteurs.

En conclusion, Beddari a réaffirmé que la concrétisation du slogan « L’Afrique aux Africains » passe par l’investissement dans le capital humain et le renforcement de la position de l’université en tant qu’acteur essentiel du développement global du continent.