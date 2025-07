Rentrée universitaire 2025 : ASL Airlines propose -10% sur ses vols pour les étudiants algériens

ASL Airlines France anticipe la rentrée universitaire et lance une offre spéciale pour les étudiants. Ces derniers peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur leurs vols entre l’Algérie et la France, incluant une franchise bagage intéressante.

Alors que l’été bat son plein et que beaucoup planifient leurs vacances, les étudiants algériens, eux, ont déjà la rentrée universitaire en tête, surtout ceux inscrits dans des établissements français. Pour alléger la charge financière de cette période, ASL Airlines a lancé une offre spéciale leur permettant de réaliser des économies allant jusqu’à 10% sur le prix de leurs billets d’avion.

Cette initiative est une excellente nouvelle pour ces étudiants et leurs familles. Les frais liés à la rentrée tels que les inscriptions et le logement peuvent rapidement s’accumuler. Une telle réduction représente une économie significative, permettant aux étudiants de mieux gérer leur budget et de se concentrer sur leurs études sans stress financier lié au transport.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie poursuit ses promos été 2025: billets pas chers vers l’international jusqu’au 31 août !

ASL Airlines offre 10% de réduction pour les étudiants algériens

La compagnie aérienne française revient dans une nouvelle annonce pour faire part du lancement d’une nouvelle promotion. Et ce, pour faire profiter les étudiants algériens de tarifs avantageux sur les voyages à destination de la France.

En effet, la nouvelle offre comprend une réduction de 10 % sur le prix du billet de voyage en aller simple, mais aussi deux pièces de 23 kg chacune de bagage enregistré en soute. Dans le cadre de cette promotion, la compagnie autorise la modification du billet de voyage jusqu’à 3 heures avant le départ.

Le tarif étudiant est disponible pour la réservation jusqu’au 15 octobre 2025 et il s’applique sur les voyages en aller simple au départ de l’Algérie vers la France, programmés entre le 1ᵉʳ septembre et le 15 octobre 2025.

Qui est concerné par la nouvelle offre d’ASL Airlines ?

Cette offre promotionnelle d’ASL Airlines France concerne les étudiants algériens âgés entre 17 et 29 ans. Ce qui leur permettra d’alléger leurs dépenses en cette période chargée en frais liés à la rentrée universitaire.

Pour rappel, ASL Airlines fait partie des compagnies aériennes desservant le plus d’aéroports algériens. D’ailleurs, elle vient d’inaugurer une nouvelle ligne desservant pour la première fois Clermont-Ferrand depuis l’aéroport de Houari Boumediene à Alger. Cette excellente nouvelle offre aux voyageurs une option rapide et pratique pour rejoindre la capitale algérienne.

Désormais, chaque semaine, tout au long de l’été, un vol direct reliera Clermont-Ferrand à Alger. Cette fréquence régulière permet aux familles et aux amis de se retrouver plus facilement, sans les contraintes des escales et des longs trajets terrestres.