Rentrée universitaire 2025/2026 : Le ministère fixe les dates officielles de reprise

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement annoncé, ce dimanche 3 août, le calendrier de la rentrée universitaire 2025/2026. L’information a été relayée par les chaînes de télévision et la radio algériennes à travers un communiqué du département ministériel.

Selon la même source, la reprise des enseignants-chercheurs est prévue pour le samedi 6 septembre 2025. Ces derniers rejoindront leurs établissements pour préparer la rentrée, organiser les contenus pédagogiques et coordonner les activités d’enseignement à venir.

Quant aux étudiants, ils sont appelés à reprendre les cours à partir du samedi 13 septembre 2025, dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du pays. Cette rentrée concerne tous les cycles de formation, du premier au troisième cycle, y compris les écoles supérieures et les instituts spécialisés.

Le ministère précise que le début des cours se fera dans tous les établissements d’enseignement supérieur, sans exception, afin de garantir une rentrée académique unifiée et structurée.

Succès algérien à l’International Mathematics Competition for University Students

En parallèle de l’annonce de la rentrée, l’Algérie a brillé sur la scène internationale lors de l’International Mathematics Competition for University Students (IMC) en Bulgarie. Cinq étudiants algériens ont remporté des distinctions : deux médailles d’argent, deux de bronze et une mention honorable. Ils se sont distingués parmi 343 participants de 73 universités internationales.

Ces étudiants talentueux, Meddah Ahmed Adnane, Merabet Yasser, Kenane Youcef, Benmelouka Mohamed Amir et Guerfi Choubila, sont issus de l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle (ENSIA) de Sidi Abdellah et de l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) de Bab Ezzouar.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, a félicité les lauréats sur les réseaux sociaux, soulignant leur excellence et l’importance du soutien aux pôles d’excellence académique. Ce succès témoigne du dynamisme et de l’ambition de l’université algérienne, à l’aube d’une nouvelle année universitaire prometteuse.

Cette performance exceptionnelle à l’IMC confirme le potentiel des étudiants algériens en mathématiques et met en lumière la qualité de la formation dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur algériens comme l’ENSIA et l’USTHB. Elle encourage également les futurs étudiants à poursuivre leurs études supérieures en Algérie.