Rentrée universitaire 2024 – 2025 : une transition vers la numérisation totale

Alors que la rentrée universitaire 2024/2025 approche à grands pas, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé une série de directives visant à moderniser les procédures académiques.

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de digitaliser les processus administratifs et pédagogiques afin d’assurer une gestion efficace et sans papier dans les établissements d’enseignement supérieur à travers le pays.

La Numérisation au cœur des opérations administratives

Le ministère a décidé de franchir un cap décisif en imposant la numérisation complète des opérations administratives. Désormais, toutes les inscriptions et distributions de cartes d’étudiant se feront via des plateformes numériques. Cette approche vise à éliminer l’usage du papier dans les institutions universitaires, s’inscrivant ainsi dans une démarche éco-responsable.

En cohérence avec cette politique, le ministère a également interdit toute forme de communication papier dans les espaces universitaires. Toutes les annonces et informations liées aux activités académiques devront être diffusées par des moyens numériques, garantissant ainsi une accessibilité rapide et moderne pour l’ensemble de la communauté universitaire.

Les préparatifs pour une rentrée sans accroc

Les professeurs devront réintégrer leurs postes dès le 9 septembre 2024, en prélude à la rentrée officielle des cours le 24 septembre. Cette période transitoire permettra aux établissements de finaliser les opérations en lien avec l’année précédente et de préparer les emplois du temps pour la nouvelle année.

Les établissements devront établir les horaires via le système « Progress » et les publier avant le début des cours, assurant ainsi une organisation fluide et structurée.

Les responsables porteront une attention particulière à informer les étudiants de leur répartition en groupes, exclusivement par voie numérique.

En outre, les cartes d’étudiant, désormais équipées de la technologie RFID, devront être prêtes et distribuées aux nouveaux inscrits, permettant une gestion plus sécurisée des accès et des données.

Renforcement de l’approche pédagogique et préparation à l’enseignement en anglais

Dans le cadre de l’internationalisation de l’éducation, le ministère a insisté sur l’importance de préparer les établissements à l’enseignement en anglais.

Les universités devront s’assurer que les ressources pédagogiques sont disponibles et combler tout manque éventuel avant le début des cours, renforçant ainsi l’aptitude des étudiants à évoluer dans un contexte globalisé.

Afin de garantir une rentrée bien organisée, des réunions de coordination seront organisées dans chaque département. Ces rencontres, qui impliqueront les responsables de filières, de spécialités et les représentants étudiants, permettront de définir une feuille de route claire pour le premier semestre. Elles contribueront également à une meilleure cohésion entre les différents acteurs pédagogiques