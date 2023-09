Rentrée Universitaire 2023/2024 : le ministre Kamel Bidari évoque l’élan de l’innovation en Algérie

Depuis la wilaya de Guelma, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidari, a récemment mis en lumière les efforts déployés par les universités algériennes pour favoriser l’innovation technologique. Ces initiatives visent à renforcer la position de l’Algérie sur la scène internationale en matière de recherche et développement.

Parmi les projets novateurs annoncés par le ministre Bidari, on trouve la création de radars de prévention des incendies de forêt, des batteries pour les énergies renouvelables, des véhicules électriques, des drones de pointe, ainsi que des équipements révolutionnaires pour la culture du blé dur et le dessalement de l’eau de mer. Cette diversification des domaines de recherche témoigne de la volonté du gouvernement algérien de s’attaquer aux défis technologiques actuels.

De plus, le ministre a souligné l’importance de l’éducation supérieure dans cette ère de changements technologiques rapides. Ainsi, des efforts sont en cours pour diversifier les programmes de formation au niveau du pôle universitaire de Sidi Abdellah. Ces programmes incluent des domaines tels que la robotique mobile, l’intelligence artificielle, la physique moderne et les mathématiques appliquées, afin de préparer la jeunesse algérienne aux enjeux futurs.

Lors de l’ouverture officielle de l’année universitaire 2023/2024 à Guelma, le ministre Bidari a partagé des statistiques impressionnantes. Le nombre d’étudiants inscrits dans les universités algériennes a augmenté de manière spectaculaire, atteignant des niveaux records, avec une croissance de 3400 fois depuis l’indépendance du pays. Cette augmentation témoigne de la demande croissante pour l’éducation supérieure en Algérie.

La Recherche et l’Innovation en Algérie

Outre l’augmentation du nombre d’étudiants, le ministre Bidari a également annoncé la réalisation de 870 brevets d’invention au cours de l’année en cours. Ces brevets reflètent l’engagement des chercheurs algériens à développer des solutions novatrices pour les problèmes nationaux et mondiaux, et ils témoignent de l’effervescence de la recherche scientifique et technologique en Algérie.

Le ministre a également encouragé les enseignants à guider les étudiants vers des sujets de recherche créatifs et innovants, favorisant ainsi l’esprit d’innovation au sein de la jeunesse algérienne. Il a rappelé que l’Algérie avait entrepris trois importantes réformes universitaires depuis son indépendance, démontrant ainsi son engagement constant envers l’amélioration de l’enseignement supérieur.

L’Enseignement supérieur algérien, pilier de l’innovation

En conclusion, l’ouverture de l’année universitaire 2023/2024 à Guelma a été l’occasion de célébrer les avancées significatives de l’enseignement supérieur en Algérie. Les initiatives innovantes et les projets de recherche en cours démontrent l’engagement du pays envers l’innovation technologique et le développement économique. L’Algérie, avec son augmentation spectaculaire du nombre d’étudiants et son nombre croissant de brevets d’invention, se positionne comme un acteur majeur sur la scène de la science et de la technologie. Les réformes universitaires en cours montrent également que le pays est déterminé à améliorer constamment la qualité de l’enseignement supérieur et à préparer sa jeunesse à relever les défis du futur.