Rentrée universitaire 2023/2024 en Algérie : le ministère fixe la date

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé la date de la rentrée universitaire 2024/2023.

En effet, selon des instructions du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique adressée aux présidents des colloques régionaux des universités, le 9 septembre prochain sera la date de début des cours dans toutes les institutions d’enseignement supérieur et de formation.

Cette même source, stipule également l’adoption d’un calendrier spécifique pour la préparation du démarrage des activités pédagogiques, qui nécessite plusieurs mesures.

Le samedi 9 septembre 2023 au matin est la date de début des cours dans toutes les institutions d’enseignement supérieur et de formation, pour tous les cycles de formation. C’est également la date officielle d’ouverture de l’année universitaire 2023/2024.

A LIRE AUSSI : Inscriptions universitaires 2023 en Algérie : la date révélée par le ministère

Quelle est la date pour la reprise des enseignants universitaires ?

Par ailleurs, les enseignants sont ainsi invités à rejoindre leurs postes de travail le samedi 2 septembre 2023, afin de signer les procès-verbaux de reprise du travail.

Donc, la période du 2 au 8 septembre 2023 est pour la finalisation des activités pédagogiques liées au début du premier semestre de l’année universitaire. Ces activités comprennent principalement :

– L’organisation de l’accueil des étudiants, en particulier des nouveaux étudiants.

– L’organisation de réunions préparatoires au niveau des départements et des responsables des filières et spécialités pour établir la feuille de route du premier semestre.

– La formation des comités pédagogiques et des équipes de formation.

– L’établissement des emplois du temps pour la répartition des charges pédagogiques, en tenant compte des programmes pédagogiques approuvés.

A LIRE AUSSI : Inscription pour un master : de nouveaux critères pour les titulaires d’une licence

Ces mesures permettront de garantir une rentrée universitaire organisée et efficace pour l’année 2023/2024. Les étudiants pourront ainsi entamer leur formation dans les meilleures conditions et les enseignants auront toutes les ressources nécessaires pour dispenser leurs cours de manière optimale.