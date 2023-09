Rentrée universitaire 2023/2024 en Algérie : la date dévoilée par le ministère

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé aujourd’hui la date de la rentrée universitaire pour l’année 2023/2024. La rentrée universitaire a été fixée au 23 septembre et cela concerne tous les niveaux.

Des informations avaient précédemment circulé concernant le début des cours dans toutes les institutions d’enseignement supérieur et de formation le 9 septembre prochain.

Cette information avait été communiquée aux présidents des colloques régionaux des universités, conformément aux instructions ministérielles. Quant aux enseignants, ces derniers ont déjà repris le travail en ce début de mois de septembre. Ils auront ainsi le temps de se préparer et de s’organiser avant l’arrivée des étudiants, le 24 septembre prochain.

Le métro et tramway gratuits pour les étudiants

L’Office National des Œuvres Universitaires (ONOU) avait récemment annoncé une nouvelle mesure avantageuse pour les étudiants universitaires.

Désormais, les étudiants pourront bénéficier de la gratuité des transports en métro et en tramway dans sept wilayas du pays. Cette initiative découle des efforts du ministère de l’Enseignement supérieur visant à améliorer les prestations offertes aux étudiants.

Cette décision a été prise suite à la conclusion d’un accord entre l’ONOU et la société « Setram« , dans le but de faciliter la mobilité des étudiants dans les wilayas suivantes : Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla, Sidi Bel Abbès et Mostaganem.