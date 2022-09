Rentrée universitaire 2022 : retour à l’enseignement en présentiel

C’est en marge d’un conférence de presse lors de sa rencontre avec les représentants des organisations syndicales, que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a expliqué qu’en raison de l’amélioration de la situation épidémiologique en Algérie, des instructions ont été données aux directeurs des institutions universitaires pour la reprise de l’enseignement en présentiel dans les universités, pour cette rentrée universitaire 2022, prévue le 17 septembre à venir.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a ajouté lors de cette conférence de presse, que tous les moyens seront mobilisés pour la rentrée universitaire de cette année. Mais aussi qu’après consultation du ministère de la santé et du comité scientifique sur la situation épidémiologique en Algérie, qui s’améliore, il a été décidé de reprendre l’enseignement en présentiel dans les établissements universitaires sans pour autant renoncer à l’enseignement à distance.

L’enseignement à distance sera un complément à celui en présentiel

Il a également souligné que l’enseignement à distance ne sera pas abandonné, qui restera présent et complétera l’enseignement présentiel, car c’est un acquis qui ne peut être annulé pour améliorer la formation des étudiants. Notant que de nombreux cours sont disponibles via la plateforme web.

Benziane a ajouté que toutes les mesures ont été prises pour éviter la surpopulation dans les institutions universitaires. Avec 45 000 places pédagogiques seront reçues. D’autant que le nombre d’étudiants cette année n’a pas beaucoup augmenté par rapport à l’année dernière car le taux de réussite au baccalauréat était proche de celui de 2021. De plus, 2 186 postes ont été ouverts pour des professeurs adjoints classe B, pour l’encadrement pédagogique. Enfin l’ouverture des établissements universitaires du samedi au jeudi et de 8 heures à 18 heures, avec la mise à disposition de transports universitaires et urbains.