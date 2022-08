Rentrée universitaire 2022 en Algérie : la date enfin dévoilée

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a dévoilé ce mercredi, 31 août 2022, la date officielle de la rentrée universitaire pour l’année académique 2022-2023. Ainsi que les nouvelles mesures prises concernant le programme des enseignements pour cette nouvelle année universitaire.

Ce mercredi, le département du ministre Benziane a fait savoir que l’ouverture officielle de l’année universitaire 2022-2023 se fera le samedi 17 septembre de l’année en cours.

En outre, le Ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué qu’au cours de cette année académique, la journée du samedi sera exploitée pour assurer les enseignements au niveau des universités. Mais aussi, il a fait part du prolongement du programme des enseignements jusqu’à 18 heures le soir.

Par ailleurs, le département du ministre Benziane a aussi souligné le fait que l’enseignement devra reprendre son cours normal, à savoir celui en vigueur avant la pandémie de la Covid-19.

Rentrée universitaire 2022 : le ministre évoque l’inscription des nouveaux bacheliers

Intervenant lors d’une cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, est revenu sur l’inscription des nouveaux bacheliers au titre de la nouvelle année universitaire 2022-2023.

À cet effet, le ministre a affirmé la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la réussite des inscriptions universitaires au profit des nouveaux bacheliers.

De plus, il a noté que l’étape en cours concerne l’inscription définitive en ligne et qu’elle intervient après la validation de l’affectation du nouveau bachelier. D’ailleurs, il convient de souligner que cette étape s’étend du 5 au 8 septembre. Et ce, sur le site : https://progres.mesrs.dz/webetu.