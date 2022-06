Rentrée universitaire 2022/2023 : de nouvelles mesures annoncées

Chaque année, dès que les résultats du Bac sont affichés, les bacheliers s’inscrivent à l’université en choisissant les filières et les spécialités souhaitées.

Pour cette année universitaire 2022/2023, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de prendre en compte la moyenne pondérée des bacheliers pour leur permettre d’accéder aux deux écoles supérieures, notamment l’école supérieure des mathématiques et l’école supérieure de l’intelligence artificielle. Ainsi, en plus des nouveaux bacheliers de la filière des mathématiques et de l’informatique, il sera possible aux étudiants des autres filières d’intégrer ces deux écoles.

Selon la déclaration du directeur des études supérieures, Kamel Boukezzata, à la radio nationale, ce dimanche 19juin, pour l’année universitaire 2022/2023, il a été décidé de séparer les deux filières Mathématiques et Informatiques dans l’école supérieure des technologies, et que les nouveaux bacheliers peuvent s’inscrire à l’une des filières dès la première année.

Kamel Boukezzata a également annoncé que les étudiants peuvent choisir d’étudier les mathématiques ou la physique dans l’école supérieure des enseignants, particulièrement les étudiants de la filière des sciences exactes.

Et pour ce qui est de la filière de la médecine, Boukezzata a déclaré que la moyenne nécessaire pour être orienté vers ce choix est de 15 en prenant en compte la moyenne pondérée.

Kamel Boukezzata revient sur l’année universitaire 2021/2022

Selon le directeur des études supérieures, l’année universitaire 2021/2022 s’est déroulée dans de bonnes conditions, et ce même durant la pandémie du Covid-19. Cela a été possible grâce au respect des mesures sanitaires mises en place.

De plus, le même intervenant affirme que le ministre des études supérieures et de la recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane a toujours accompagné le secteur universitaire en rendant visite à toutes les universités de tout le pays pour s’assurer du bon fonctionnement du système universitaire.

Ainsi, le directeur des études supérieures, Kamel Boukezzata a affirmé que plusieurs modifications ont été adoptées dans le but d’améliorer le secteur des études et de la recherche.

Boukezzata a conclu en affirmant que depuis 2018, les programmes pédagogiques, notamment en ce qui concerne la filière de la médecine et d’autres filières comme l’informatique et la médecine vétérinaire, sont revus.

Les enseignants-correcteurs vont commencer à corriger officiellement le 28 juin jusqu’au 8 juillet, puis envoyer le disque ou CD contenant les notes des candidats pour calculer la moyenne finale par le centre national de collecte entre le 9 et le 10 juillet pour afficher les résultats par la suite.