Rentrée sociale : la révisions des salaires de nouveau revendiquée

La rentrée sociale de l’année en cours est caractérisée par une hausse flagrante des prix de presque tous produits alimentaires, fournitures scolaires et autres. Le pouvoir d’achat des Algériens se dégrade à vue d’œil. Suite de quoi, les syndicats reviennent à la charge.

Réunie lundi dernier au siège du Cnapeste, la Confédération des syndicats algériens (CSA) a formulé plusieurs exigences pour faire face à la « situation sociale dangereuse que vit le pays et qui affecte plus particulièrement le monde du travail ».

Dans le communiqué ayant sanctionné la réunion, les syndicats qui composent la CSA, n’ont pas écarté le recours à “toutes les formes légales et pacifiques de la contestation pour inciter le gouvernement à prendre des décisions rapides et appropriées pour améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs et des fonctionnaires ».

Il convient de noter que la Confédération des syndicats algériens regroupe 15 syndicats autonomes qui représentent sept secteurs ministres, à savoir la santé, l’éducation, la formation professionnelle, les impôts, l’emploi, la poste, les affaires religieuses et les imams. Ainsi, le CSA a livré un constat alarmant quant à la situation sociale actuelle parquée par « des augmentations effarantes des prix des produits de large consommation ».

« L’ouverture urgente du dossier des salaires et régime indemnitaire »

Cela intervient, selon la même source, « devant l’absence totale, depuis plusieurs années, de révision de la politique salariale en dépit de l’augmentation effrénée du taux d’inflation et de la dévalorisation du dinar algérien qui ont induit une dégradation inquiétante du pouvoir d’achat ».

Par conséquent, la Confédération a appelé à la nécessité de trouver des approches, des alternatives et des dispositions pratiques afin de garantir l’équilibre du pouvoir d’achat et son amélioration à travers l’ouverture urgente du dossier des salaires et régime indemnitaire ».

Chose négligée par les politiques gouvernementales successives et actuelles, note-t-on encore. À ce propos, il convient de rappeler que ces dossiers ont été gelés depuis 9 ans. Les travailleurs de la fonction publique n’ont eu aucune augmentation de salaire depuis 2012.

Comme objectif, notamment avec la rentrée sociale imminente, le CSA s’est dit engagé à maintenir parmi ses priorités, la défense des anciens et/ou nouveaux dossiers à l’instar de ceux des retraites, des libertés syndicales, de la santé publique et des assurances sociales.