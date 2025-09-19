Rentrée sociale et transport : les instructions fermes du ministre

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a réuni en visioconférence les walis, walis délégués et chefs de daïra. Objectif : préparer la rentrée sociale 2025 et répondre aux principales préoccupations des citoyens. Plusieurs mesures prioritaires ont été annoncées, touchant l’école, l’eau potable, la propreté et la sécurité.

Le ministre a rappelé la nécessité de garantir toutes les conditions d’un bon démarrage de l’année scolaire et universitaire. Transport et restauration scolaire devront être assurés dès le premier jour, avec une priorité pour les élèves des zones éloignées.

Saïd Sayoud a également insisté sur la sécurité des infrastructures éducatives, l’hygiène des établissements et la vérification des compétences des chauffeurs de bus scolaires. Des comités locaux de suivi seront opérationnels dès la rentrée afin de corriger immédiatement les éventuels dysfonctionnements.

En prévision des saisons de pluie, le ministre a donné des instructions fermes pour renforcer les actions de prévention contre les inondations et autres aléas climatiques.

Les collectivités locales sont appelées à identifier et traiter les points noirs, protéger les zones urbaines et rurales, et mobiliser les financements disponibles pour réduire les risques sur les habitants et les infrastructures.

Eau potable : priorité à la réhabilitation des réseaux

Face aux difficultés d’approvisionnement, le ministre a ordonné la réhabilitation des réseaux de distribution d’eau potable, l’entretien régulier et la réparation rapide des fuites.

Il a également insisté sur la nécessité d’une distribution équitable entre toutes les régions et sur l’obligation d’informer les citoyens de tout changement de programme afin d’éviter les tensions.

Pour rendre les villes et villages plus agréables, Saïd Sayoud a demandé aux autorités locales d’intensifier leurs efforts dans la propreté publique, l’aménagement urbain et la réhabilitation des espaces collectifs.

Il a rejeté les campagnes ponctuelles jugées inefficaces et a plaidé pour des programmes continus et organisés, afin de créer un cadre de vie durablement amélioré pour les citoyens. Le ministre a enfin mis l’accent sur le rôle de l’écoute et de la proximité. Les responsables locaux devront multiplier les visites de terrain, dialoguer avec les habitants et prendre en considération leurs propositions.

La communication avec les citoyens est jugée essentielle pour contrer les rumeurs et informations erronées qui nuisent à la sérénité publique.

En conclusion, le ministre a rappelé que la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la lutte contre la criminalité, restent des priorités absolues.