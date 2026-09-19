Rentrée scolaire : appel à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires

À l’approche de la rentrée scolaire, les déplacements s’intensifient autour des établissements éducatifs, entraînant une hausse de la circulation automobile et piétonne aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Face à cette situation, des spécialistes appellent à renforcer les mesures préventives afin de réduire les risques d’accidents sur les trajets entre le domicile et l’école.

La rentrée scolaire constitue chaque année une période qui nécessite davantage de vigilance de la part des conducteurs, des parents et des différents intervenants. La densité du trafic augmente notamment à proximité des écoles primaires, des collèges et des lycées, rendant l’organisation de la circulation et la maîtrise de la vitesse particulièrement importantes.

La sensibilisation routière doit commencer dès l’école

La présidente de l’Association nationale des moniteurs d’auto-école, Nabila Ferhat, estime que la rentrée doit s’accompagner d’un renforcement de la vigilance, de la coordination et de l’anticipation, compte tenu de l’intensification des déplacements et des embouteillages autour des établissements scolaires.

Elle insiste notamment sur la nécessité de renforcer la sensibilisation à la sécurité routière au sein du système éducatif. Selon elle, cette sensibilisation ne devrait pas se limiter aux campagnes organisées à l’occasion de la rentrée ou à certaines périodes de l’année, mais être intégrée de manière régulière au parcours éducatif de l’enfant.

L’école peut ainsi contribuer à inculquer aux élèves les bons réflexes sur la route : respecter les panneaux de signalisation, emprunter les passages piétons, vérifier avant de traverser et rester attentif aux véhicules.

L’apprentissage précoce de ces comportements permettrait aux enfants de développer progressivement des réflexes de prévention susceptibles de les accompagner à l’âge adulte.

Une vigilance particulière autour des établissements

Avec l’arrivée des élèves le matin et leur sortie en fin de journée, les abords des établissements scolaires deviennent des zones particulièrement sensibles. La maîtrise de la vitesse et l’organisation des déplacements des véhicules et des piétons y sont donc essentielles.

Parmi les mesures préconisées figurent notamment la réduction de la vitesse à proximité des écoles, une meilleure organisation de la circulation et une attention accrue des conducteurs lors des périodes de forte affluence.

La sécurité des élèves ne dépend toutefois pas uniquement des automobilistes. Elle nécessite une implication coordonnée des établissements scolaires, des familles, des autorités locales, des services de sécurité et de l’ensemble des usagers de la route.

La prévention face aux drogues et aux psychotropes

La responsable appelle également à élargir les actions de sensibilisation aux autres risques auxquels les jeunes peuvent être confrontés durant leur parcours scolaire, notamment la consommation de drogues et de substances psychotropes.

Elle met également en garde contre la conduite sous l’influence de ces substances, qui peut altérer les capacités de concentration, de perception et de réaction du conducteur, augmentant ainsi les risques pour lui-même, ses passagers et les autres usagers de la route.

Dans ce contexte, elle préconise la mise en place d’actions préventives reposant notamment sur le dialogue, l’accompagnement psychologique et l’éducation, afin d’aider les jeunes à mieux comprendre les conséquences de comportements susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur avenir.

Le rôle essentiel des parents : que faut-il faire ?

La famille joue également un rôle central dans la prévention des accidents. Les parents sont notamment appelés à accompagner leurs enfants et à leur apprendre les comportements à adopter lors de leurs déplacements quotidiens, qu’ils se rendent à l’école à pied ou utilisent les transports.

Choisir un itinéraire sécurisé, respecter les feux et les passages piétons, éviter de courir en traversant et ne pas utiliser son téléphone en traversant la chaussée font partie des réflexes qui peuvent contribuer à réduire les risques.

Pour Nabila Ferhat, la protection des élèves ne doit donc pas s’arrêter aux portes des établissements scolaires. Elle repose sur une responsabilité partagée entre la famille, l’école, les autorités locales, les services de sécurité, les professionnels de la route et les conducteurs.

À l’occasion de la rentrée, l’objectif est ainsi de faire de la prévention une pratique quotidienne, en associant sécurité routière, accompagnement des jeunes et sensibilisation aux différents comportements à risque.