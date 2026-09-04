Rentrée scolaire : nouveau règlement intérieur, manuels, écoles sinistrées… les annonces du ministère

À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l’Education nationale accélère les préparatifs dans les différentes wilayas du pays. Une attention particulière est accordée aux établissements touchés par les récents incendies, notamment à Jijel et Béjaïa.

Le ministre Mohamed Seghir Saadaoui a réuni jeudi les responsables du secteur pour faire le point sur les travaux, le suivi des élèves sinistrés, les manuels scolaires et les dernières mesures avant la reprise des cours.

Rentrée scolaire 2026-2027 : 29 établissements touchés à Jijel et Béjaïa

Les dégâts causés par les incendies constituent l’un des principaux dossiers examinés lors de la réunion. Le ministre a demandé un suivi précis des établissements concernés et une accélération des travaux de réhabilitation.

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Au total, 23 établissements scolaires ont été touchés à Jijel et 6 à Béjaïa. Les services concernés doivent coordonner les opérations de réparation avec les autorités locales et les services du logement.

Le calendrier est désormais fixé : les travaux doivent être achevés et les établissements livrés avant le 10 septembre 2026, afin qu’ils puissent accueillir les élèves à la rentrée.

Le ministère prévoit également un recensement détaillé des élèves et des personnels affectés par les incendies. Les niveaux scolaires des élèves concernés devront notamment être précisés pour assurer leur suivi et leur scolarité.

Elèves sinistrés : un suivi psychologique, pédagogique et social prévu

Les élèves et les personnels touchés bénéficieront d’un accompagnement psychologique, pédagogique, social et matériel, en coordination avec les autorités locales.

Le ministère demande aussi un suivi particulier des élèves hospitalisés. Une liste nominative doit recenser ceux qui reçoivent actuellement des soins à Jijel ou dans d’autres wilayas.

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Certaines familles sinistrées occupent par ailleurs des établissements scolaires transformés temporairement en centres d’hébergement. Les autorités locales devront leur trouver des solutions alternatives pour libérer ces écoles avant la reprise des cours.

Plus de 80 millions de livres scolaires disponibles

Autre dossier de la rentrée, les manuels scolaires. Selon les données présentées au ministre, plus de 80 millions de livres ont été mobilisés à l’échelle nationale.

Parmi eux, 30 millions sont destinés à la distribution gratuite et plus de 26 millions à la vente. Le réseau comprend également 38 points de vente de l’Office national des publications scolaires, 1 641 librairies agréées et 7 774 établissements scolaires désignés comme points de vente.

Le ministère insiste notamment sur la disponibilité des livres destinés aux élèves ayant une déficience visuelle.

Enseignants, règlement intérieur et nettoyage : les dernières mesures

Le ministère veut également achever rapidement les procédures liées au concours de recrutement des enseignants sur titre, dont les résultats ont récemment été annoncés. Cette étape permettra ensuite d’engager d’autres opérations, notamment les échanges pour les enseignants n’ayant pas obtenu leur souhait lors des mutations.

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La rentrée 2026-2027 verra aussi l’application d’un modèle unifié de règlement intérieur dans les établissements scolaires. Elèves, enseignants, personnels et parents devront respecter ses dispositions.

Par ailleurs, une campagne nationale de nettoyage des écoles se déroulera du 6 au 17 septembre 2026. Avec la participation des personnels éducatifs et des collectivités locales.

Le programme « Semaine de la santé scolaire » doit également débuter avec la rentrée. Le ministère prévoit notamment d’élargir la distribution de produits de santé aux élèves, en collaboration avec le secteur de l’industrie pharmaceutique et les opérateurs concernés.

À l’approche de la reprise, les services de l’Education doivent donc finaliser les travaux dans les établissements touchés, assurer le suivi des familles et élèves sinistrés et achever les dernières opérations matérielles nécessaires à l’accueil des élèves.

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