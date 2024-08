Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 : voici les dates officielles fixées par le Ministère

Alger, le 24 août 2024 – Le gouvernement a dévoilé le calendrier officiel de la rentrée sociale 2024-2025. Les élèves feront leur rentrée scolaire le 22 septembre prochain, tandis que les étudiants universitaires reprendront les cours le 24 septembre. Quant aux apprentis, leur rentrée est fixée au 8 octobre.

Dans une correspondance datée du 21 août dernier et portant le numéro 2579, le cabinet du Premier ministre a informé les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait approuvé ce calendrier de rentrée sociale aux dates mentionnées ci-dessus.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire 2024 / Prix des fournitures : l’État prend une mesure radicale

Concernant la rentrée scolaire, il a été décidé que les personnels administratifs reprendraient le travail le mercredi 28 août, tandis que les enseignants de tous les cycles reprendraient le service dans leurs établissements le mardi 10 septembre. Les élèves feront leur rentrée scolaire, pour une nouvelle année, le dimanche 22 septembre.

Pour ce qui est de la rentrée universitaire, il a été convenu que les étudiants rejoindraient leurs établissements universitaires pour reprendre les cours le mardi 24 septembre. La rentrée de la formation professionnelle est quant à elle fixée au mardi 8 octobre.

Le calendrier de la rentrée sociale 2024-2025 dévoilé : voici les dates clés à retenir

À cet égard, les services du cabinet du Premier ministre ont informé les ministres de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle que le Premier ministre les invitait à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette rentrée sociale.

Dans le même ordre d’idées, les directions de l’éducation des wilayas ont informé les chefs de leurs services, les directeurs des établissements scolaires et les inspecteurs de l’enseignement moyen et primaire de toutes les spécialités, dans une correspondance datée du 22 août, que conformément à la référence n°523 du 22 août 2024, émise par la direction des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, la reprise du travail pour les personnels administratifs est fixée au 28 août, tandis que les enseignants reprendront le service dans leurs établissements scolaires le 10 septembre.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire 2024 : une initiative pour réduire les coûts des manuels scolaires

Il est à noter que certaines écoles, désignées comme bureaux de vote pour les prochaines élections présidentielles prévues le 7 septembre, devront reprendre exceptionnellement le travail le 25 août afin de préparer leurs établissements en termes de logistique et de ressources humaines, et de s’assurer personnellement du bon déroulement des derniers préparatifs, afin d’éviter tout problème pouvant survenir ultérieurement.

🟢 À LIRE AUSSI : Allègement du programme, recrutement… Voici toutes les nouveautés de la rentrée scolaire 2024-2025

Les services des directions de l’éducation des wilayas concernées se sont lancés dans une course contre la montre pour finaliser toutes les procédures opérationnelles liées à la prochaine rentrée scolaire et assurer ainsi son succès à tous les niveaux.

Par ailleurs, des préparatifs sont en cours pour organiser une promotion interne sélective sur la base des diplômes pour les enseignants des trois cycles et certains corps communs, à travers l’inscription sur les listes d’éligibilité aux grades de « professeur principal » et « professeur formateur », afin de permettre aux fonctionnaires de progresser dans leur carrière en passant de leur grade d’origine à un grade supérieur dans le même corps ou dans un corps supérieur pour ceux qui ont acquis, au cours de leur carrière, des diplômes et des qualifications.

Pour conclure, le calendrier de la rentrée sociale 2024-2025 en Algérie a été officialisé. Les élèves feront leur rentrée le 22 septembre, suivis des étudiants universitaires le 24 septembre et des apprentis le 8 octobre. Les enseignants reprendront le service le 10 septembre, tandis que le personnel administratif fera sa rentrée le 28 août.