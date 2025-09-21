Rentrée scolaire en Algérie : pluies et orages prévus ce 21 septembre, voici les wilayas concernées

Ce dimanche 21 septembre 2025 marque un jour important pour l’Algérie : la rentrée scolaire. Plus de 12 millions d’élèves, répartis sur les trois paliers de l’enseignement, reprennent aujourd’hui le chemin de l’école. À leurs côtés, près d’un million de fonctionnaires, comprenant enseignants, responsables éducatifs et personnels administratifs, retrouvent également leurs établissements.

Mais cette journée tant attendue par les parents comme par les élèves s’annonce particulière, car elle coïncide avec le retour de conditions météorologiques instables. Les prévisions annoncent de fortes pluies orageuses dans plusieurs régions du pays, rendant la reprise plus compliquée pour certains.

Météo Algérie : alerte « pluies » et « orages » dans plusieurs régions

Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Naâma, Béchar, Tiaret et Tissemsilt enregistreront des pluies orageuses localement abondantes à partir de l’après-midi. Ces perturbations risquent de se prolonger jusqu’au lundi.

Un second bulletin fait état d’averses orageuses attendues à partir de 15h sur plusieurs wilayas du Centre et de l’Est, notamment El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Jijel, Sétif, Batna, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela et Oum El Bouaghi. Ces précipitations persisteront jusqu’à minuit.

En plus de ces perturbations, l’ONM prévoit de nouvelles averses orageuses à partir de 21h, qui toucheront les wilayas de Relizane, Médéa, Aïn Defla, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Bouira et Tizi Ouzou. Ces perturbations devraient se poursuivre aussi jusqu’à demain.

Cette rentrée scolaire 2025-2026 ne sera donc pas seulement marquée par l’afflux massif d’élèves et d’enseignants dans les établissements, mais aussi par des conditions climatiques qui exigent prudence et organisation. Parents et élèves devront s’adapter à cette météo capricieuse, avec un ciel parfois menaçant, rendant la vigilance indispensable.

Rentrée scolaire : lancement de la semaine nationale de la santé scolaire

Le ministère de l’Éducation nationale donne ce dimanche le coup d’envoi de la semaine nationale de la santé scolaire, une initiative qui vise à sensibiliser les élèves et leurs parents à l’importance de la prévention et des comportements sains au sein des établissements. Placée sous le slogan « Une santé scolaire pour un avenir sain et sûr », cette campagne coïncide avec la rentrée scolaire 2025-2026 et se poursuivra jusqu’au 25 septembre.

Durant cette semaine, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées dans les écoles à travers le pays. Au programme : ateliers pratiques, conférences et rencontres pédagogiques, menés en collaboration avec le ministère de la Santé. La Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer ainsi que le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) prennent également part à cette initiative, confirmant ainsi la dimension nationale et intersectorielle de l’événement.

À travers cette campagne, le ministère veut renforcer la conscience sanitaire des élèves et de leurs familles, tout en encourageant l’adoption de gestes simples, mais essentiels pour préserver la santé en milieu scolaire. Le ministère de l’Éducation insiste par ailleurs sur le rôle central de la santé scolaire dans le parcours éducatif. Selon lui, une école attentive au bien-être des enfants contribue à améliorer leurs performances, mais aussi à préparer une génération solide, capable de relever les défis de demain.