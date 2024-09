Rentrée scolaire en Algérie : l’automne débute, voici la météo pour ce dimanche 22 septembre !

Aujourd’hui, c’est le grand jour ! C’est la rentrée des classes et le retour des élèves sur les bancs d’école après les longues vacances estivales. Ce dimanche 22 septembre coïncide également avec l’équinoxe d’automne, annonçant des journées plus courtes et une baisse progressive des températures. La nature se prépare à revêtir ses teintes automnales, offrant un paysage coloré de nuances ocre et pourpres. Dans cet article, découvrez les prévisions météo pour ce début de semaine en Algérie !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin météo spécial (BMS), plaçant les wilayas de Tindouf et Béni Abbès en vigilance orange en raison de risques de fortes pluies. Les quantités attendues varient entre 20 et 30 mm, avec des pics pouvant atteindre ou dépasser localement les 40 mm, notamment sur Tindouf. Cette alerte restera en vigueur jusqu’à 9h00 ce dimanche 22 septembre.

En outre, Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage plusieurs wilayas. Cette alerte concerne : Alger, Sidi-Bel-Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Timimoun, In-Guezzam, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béjaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Tébessa, In-Salah, Tizi-Ouzou, Sétif, Illizi, Tlemcen, Constantine, El-Meniaa, Skikda, Jijel, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Blida et Béchar.

Quel temps fera-t-il en Algérie ce dimanche 22 septembre ?

Pour ce dimanche, les prévisions météo annoncent un ciel voilé à couvert sur l’ensemble des régions Nord du pays. Une tendance orageuse touchera les régions de l’Ouest et du Centre, accompagnée d’averses de pluie, tandis que quelques éclaircies illumineront le ciel dans certaines parties de l’extrême Est.

Dans les régions sahariennes, un temps généralement dégagé à partiellement voilé prévaudra, avec toutefois une tendance orageuse prévue sur le Nord Sahara, pouvant entraîner des averses locales. Il est donc recommandé de suivre les mises à jour de Météo Algérie et d’ajuster vos activités en fonction des conditions météorologiques.

Point météo : l’automne commence-t-il vraiment ce 22 septembre ?

En 2024, l’automne débutera officiellement ce dimanche 22 septembre, une date qui varie légèrement chaque année. Alors que pour les météorologues, la saison automnale a déjà commencé le 1ᵉʳ septembre, c’est le jour de l’équinoxe qui marque le début officiel de cette saison. L’an dernier, l’automne avait commencé le 23 septembre, mais cette année, le changement survient un jour plus tôt, soit ce dimanche 22 septembre à 12h43 UTC.

L’équinoxe de septembre est un phénomène astronomique qui se produit lorsque le jour et la nuit sont presque de la même durée partout sur la Terre. Cela se produit lorsque le centre du soleil se trouve exactement à la verticale de l’équateur, divisant ainsi la planète en deux zones égales de lumière et d’obscurité. Cet événement se déroule deux fois par an : au printemps, en mars, et en automne, en septembre. Pour 2024, le premier équinoxe avait eu lieu le mercredi 20 mars.

Les dates de l’équinoxe varient chaque année en raison du fait que la Terre ne tourne pas autour du soleil en précisément 365 jours, mais en 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Cette différence explique pourquoi les dates des équinoxes et des solstices doivent être ajustées d’une année à l’autre. De plus, tous les quatre ans, lors des années bissextiles, un jour supplémentaire s’ajoute au mois de février, ce qui influence également le calendrier saisonnier.