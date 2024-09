Rentrée scolaire des orphelins : LG Electronics Algérie et La Fondation Salima Souakri s’unissent !

Fidèle à son engagement de longue date dans le domaine humanitaire, LG Electronics Algérie renouvelle son soutien à l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025 en faveur des enfants orphelins et défavorisés. En collaboration avec La Fondation Salima Souakri pour l’action caritative et humanitaire, l’entreprise a offert 250 cartables remplis de fournitures scolaires. Ce geste vise à garantir à ces jeunes les conditions nécessaires pour entamer leur nouvelle année scolaire dans les meilleures dispositions.

LG Electronics Algérie renouvèle son engagement solidaire

Depuis des années, LG Electronics Algérie s’engage activement dans des actions de responsabilité sociale, et la rentrée scolaire en est un moment fort. Fidèle à cette tradition, l’entreprise continue de venir en aide aux enfants orphelins et en difficulté, en leur apportant un soutien matériel. Chaque année, elle renforce ainsi son rôle essentiel au sein du tissu social algérien, en se mobilisant pour les plus démunis.

La Fondation Salima Souakri occupe une place essentielle dans la réalisation de ces actions solidaires. Depuis sa création, elle multiplie les initiatives pour venir en aide aux enfants les plus défavorisés, en s’investissant dans des projets concrets qui font une réelle différence pour ceux qui en ont le plus besoin.

La cérémonie a eu lieu au siège social de LG Electronics Algérie, en présence des représentants des deux organisations. Salima Souakri, figure incontournable de la scène caritative en Algérie, et plusieurs membres de sa fondation, ont pris part activement à l’événement, en s’occupant de remplir les cartables avec les fournitures essentielles pour les enfants.

LG Electronics et Salima Souakri unissent leurs forces pour soutenir l’éducation des enfants vulnérables

À l’occasion de cet événement, Salima Souakri a exprimé son émotion et sa gratitude envers LG Electronics Algérie pour son soutien constant aux initiatives solidaires : « C’est une grande satisfaction pour nous de voir cette collaboration avec LG se concrétiser. Chaque action comme celle-ci apporte de l’espoir et un sourire à ces enfants qui font face à des défis importants. J’espère que ce partenariat continuera à grandir et à permettre d’autres actions dans l’avenir. »

De son côté, Kamel Mustapha Nabi, Directeur marketing de LG Electronics Algérie, a souligné l’importance de la continuité dans les actions caritatives de l’entreprise : « Nous avons toujours considéré l’éducation comme une priorité. En tant qu’entreprise citoyenne, il est de notre devoir de soutenir les enfants dans leur parcours scolaire, particulièrement ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité. Avec ces dons, nous espérons contribuer à leur offrir des opportunités et un avenir meilleur.

LG renforce son engagement humanitaire et environnementale

Cette initiative vient s’inscrire dans une série d’actions déjà entreprises par LG Electronics Algérie au profit des communautés locales. Au cours de ces derniers mois, l’entreprise a renforcé ses efforts humanitaires en fournissant à une maison de retraite à Blida tout l’équipement nécessaire pour améliorer le bien-être de ses résidents.

LG a également offert 12 machines à laver au Village SOS de Draria pour les orphelins, et a équipé des familles nécessiteuses de la région de Touggourt, dans le Sud, de 15 climatiseurs pour les aider à affronter aussi bien la chaleur estivale que le froid hivernal. En outre, l’entreprise a organisé une campagne de don de sang, témoignant de son engagement continu en faveur de la santé publique.

En plus de ses actions humanitaires, LG a intensifié ses efforts pour l’environnement, se positionnant comme l’une des entreprises les plus engagées dans ce domaine. Grâce à ces initiatives, LG confirme son rôle clé dans le soutien aux plus vulnérables et dans le développement durable, affirmant ainsi son leadership en matière de responsabilité sociale et environnementale en Algérie.

