Rentrée scolaire 2026-2027 : voici ce qui se prépare dans les écoles à travers l’Algérie

À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, les préparatifs s’intensifient à travers plusieurs wilayas du pays. Les autorités locales multiplient les opérations sur le terrain afin de réunir toutes les conditions nécessaires pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions.

Cette mobilisation intervient conformément aux instructions des hautes autorités du pays et aux orientations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud. Les walis assurent ainsi un suivi régulier de l’avancement des différentes opérations liées à la prochaine rentrée scolaire.

De nouvelles écoles et des établissements remis à niveau

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les responsables locaux poursuivent leur suivi sur le terrain, notamment concernant les projets destinés à renforcer les capacités d’accueil du secteur de l’éducation.

Plusieurs opérations portent ainsi sur la mise en service et la réception de nouveaux établissements scolaires. Ces infrastructures doivent permettre d’accompagner l’évolution des effectifs et d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves dans les différentes régions concernées.

En parallèle, les opérations de réhabilitation, d’entretien et de rénovation des établissements existants se poursuivent. Les autorités accordent également une attention particulière aux projets d’extension et aux travaux de réalisation en cours, avec l’objectif de garantir la disponibilité des structures éducatives dès la rentrée.

Cette démarche vise notamment à identifier les éventuelles insuffisances et à les prendre en charge avant l’arrivée des élèves.

Des espaces dédiés aux fournitures scolaires

Les préparatifs concernent également l’approvisionnement des familles en fournitures et équipements nécessaires à la rentrée.

Dans ce cadre, les autorités locales ont commencé à mettre en œuvre l’instruction relative à la réservation d’espaces et de points de vente dédiés aux fournitures scolaires.

Ces espaces doivent permettre aux citoyens d’accéder plus facilement aux différents articles nécessaires à la rentrée, tout en leur offrant des conditions d’achat adaptées. L’objectif consiste notamment à rapprocher ces produits des familles et à faciliter leurs démarches à l’approche de la reprise des cours.

Transport et restauration scolaire : une mise en service dès la première semaine

Les préparatifs portent également sur deux volets essentiels pour le bon déroulement de la rentrée : le transport et la restauration scolaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, les autorités poursuivent les démarches nécessaires afin d’assurer la disponibilité de ces services.

Les responsables locaux veillent notamment à ce que le transport scolaire et les services de restauration puissent entrer en fonction dès la première semaine de la rentrée scolaire. Cette anticipation doit permettre d’éviter les perturbations et de garantir aux élèves des conditions de scolarisation aussi stables que possible dès les premiers jours.

À travers ces différentes opérations, les autorités misent sur un suivi anticipé et régulier des préparatifs. Les walis sont appelés à poursuivre leur présence sur le terrain afin de s’assurer de l’avancement des projets et de procéder rapidement à la prise en charge des insuffisances constatées.

La réception des nouvelles infrastructures, la rénovation des écoles, l’aménagement des espaces dédiés aux fournitures ainsi que la préparation du transport et de la restauration scolaires constituent ainsi les principaux axes de cette mobilisation.

À quelques jours de la rentrée, les opérations se poursuivent donc dans les différentes wilayas avec un objectif affiché : finaliser les dernières dispositions dans les délais et permettre aux élèves de retrouver leurs établissements dans les meilleures conditions possibles pour l’année scolaire 2026-2027.