Rentrée scolaire 2026-2027 : le ministère de l’Éducation dévoile la liste officielle des fournitures

À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé ce jeudi la liste officielle des fournitures scolaires à appliquer dans l’ensemble des établissements éducatifs du pays.

Dans une correspondance adressée aux directeurs de l’éducation ainsi qu’aux responsables des établissements scolaires, le ministère a appelé à la mise en œuvre de cette nouvelle liste, qui servira désormais de référence pour déterminer le minimum de fournitures nécessaires aux élèves.

Selon le ministère, cette mesure s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire et vise notamment à rationaliser l’achat des fournitures scolaires.

La nouvelle liste tient compte des exigences des programmes pédagogiques pour chaque cycle et niveau d’enseignement. Elle précise également les fournitures nécessaires pour chaque filière de l’enseignement secondaire général et technologique.

L’objectif est également de poursuivre les mesures destinées à alléger le poids du cartable, tout en limitant les achats de fournitures qui ne seraient pas indispensables au suivi des enseignements.

Des considérations pédagogiques, sociales et sanitaires

Le ministère précise que la liste officielle prend en considération plusieurs dimensions, notamment pédagogiques, sociales et sanitaires.

Les établissements accordent une attention particulière à la rationalisation de l’utilisation des fournitures, notamment des cahiers, afin de réduire le gaspillage et de limiter les dépenses supportées par les familles.

La mesure vise également à préserver la santé des élèves en contribuant à réduire le poids quotidien des cartables, particulièrement pour les plus jeunes.

Le ministère de l’Éducation nationale a, par ailleurs, demandé aux directeurs de l’éducation de transmettre la liste à l’ensemble des établissements scolaires et d’en expliquer le contenu par les différents moyens disponibles.

Les responsables assurent également un suivi sur le terrain afin de veiller à son application effective dans les établissements.

À travers cette démarche, le ministère entend ainsi concilier les besoins pédagogiques des élèves avec la nécessité de réduire le coût des fournitures scolaires pour les familles et le poids des cartables à l’occasion de la rentrée 2026-2027.

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Le ministère de l’Éducation dévoile le calendrier officiel de la rentrée scolaire 2026-2027

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public, ce jeudi 30 juillet 2026, le calendrier officiel fixant les dates de la rentrée pour l’année scolaire 2026-2027. Une reprise échelonnée est prévue à partir de la fin du mois d’août pour les administratifs et les enseignants, avant le grand retour des élèves au début du mois de septembre.

C’est désormais officiel : le ministère de l’Éducation nationale a tranché concernant les dates clés de la prochaine année scolaire 2026-2027. À travers un communiqué officiel diffusé le 30 juillet 2026, la tutelle fixe une feuille de route claire pour l’ensemble des acteurs du secteur éducatif.

Voici le calendrier échelonné en trois étapes :

Afin de garantir une préparation optimale des établissements scolaires, le ministère a opté pour un retour progressif sur le terrain :