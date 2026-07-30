Rentrée scolaire 2026-2027 : Le ministère de l’Éducation dévoile la date officielle

Alors que les vacances d’été battent leur plein, le ministère de l’Éducation nationale vient de fixer le cap pour la prochaine année scolaire. Ce jeudi 30 juillet 2026, un communiqué officiel a dévoilé le calendrier de la rentrée pour l’année 2026-2027.

En effet, ce sont les équipes administratives qui ouvriront le bal. Directeurs, surveillants et personnels administratifs reprendront le chemin des établissements le dimanche 23 août 2026.

Une semaine essentielle pour préparer les dossiers, organiser les emplois du temps et s’assurer que tout soit prêt avant l’arrivée des équipes pédagogiques.

Une semaine plus tard, ce sera au tour des enseignants de faire leur pré-rentrée. Le dimanche 30 août 2026, les professeurs retrouveront leurs salles de classe et leurs collègues pour finaliser le programme, coordonner leurs méthodes et préparer l’accueil des élèves.

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Pour les écoliers, collégiens et lycéens, les vacances se prolongeront jusqu’au premier week-end de septembre. La grande rentrée des classes aura lieu le dimanche 6 septembre 2026. C’est à cette date que cartables neufs, cahiers et retrouvailles animeront à nouveau les cours de récréation.

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas manqué d’adresser ses meilleurs vœux à l’ensemble de la communauté éducative — personnels d’encadrement, enseignants et élèves — en leur souhaitant une excellente reprise et une année scolaire couronnée de succès.

Réforme pédagogique : Ce qui change dans les programmes du primaire au secondaire

Au-delà des dates du calendrier, la rentrée 2026-2027 sera marquée par une profonde restructuration pédagogique visant à mieux préparer les élèves à l’enseignement supérieur.

Dès le primaire, les emplois du temps sont révisés : le volume hebdomadaire est fixé à 21 heures pour les trois premières années et à 25 heures et 30 minutes en 4e année.

Si l’arabe conserve une place prépondérante, la carte des langues évolue avec de l’anglais dès la 3e année (2 h/semaine), du français introduit en 4e année (2 h/semaine) et de la langue amazighe (3 h/semaine).

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Au CEM, la grille des coefficients s’ajuste pour renforcer la progression des apprentissages : le coefficient d’arabe atteint 5 en 4e année moyenne, tandis que l’anglais monte en puissance dès la 2e année (coefficient 3), devançant le français qui évolue plus progressivement.

Enfin, le lycée maintient l’ensemble de ses disciplines mais accentue la spécialisation en Terminale. Les volumes horaires des matières clés sont nettement renforcés, à l’image des mathématiques qui grimpent à 10 heures hebdomadaires (coefficient 8) en filière Mathématiques.

On note également un virage numérique majeur avec l’arrivée de l’informatique en Terminale pour les filières scientifiques et techniques. Arrêtées fin juillet 2026, ces dispositions s’appliqueront uniformément aux établissements publics et privés agréés.