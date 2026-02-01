Rentrée scolaire 2026-2027 : allègement des programmes et recrutements massifs annoncés

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saâdaoui, a dressé un bilan globalement positif du premier trimestre de l’année scolaire en cours, affirmant que les résultats obtenus sont satisfaisants et traduisent une amélioration notable du déroulement de la scolarité. Cette déclaration a été faite à l’occasion du lancement officiel des rencontres nationales consacrées à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027.

Selon le ministre, le premier trimestre s’est déroulé dans de bonnes conditions, tant sur le plan pédagogique qu’organisationnel. Il a souligné que les deux trimestres restants se poursuivront selon le même mode de scolarisation, en dépit de leur durée plus courte. Pour Mohamed Sghir Saâdaoui, la priorité demeure la continuité pédagogique et la préservation de l’intérêt de l’élève, appelant l’ensemble des acteurs du secteur à une mobilisation collective afin d’assurer la réussite de la fin de l’année scolaire.

Appel à la vigilance après les perturbations climatiques

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité pour les directeurs de l’éducation et les responsables locaux de suivre de près la situation des établissements scolaires, notamment dans les wilayas ayant récemment connu des perturbations climatiques.

Il a appelé à intensifier les visites de terrain afin d’évaluer les dégâts, d’assurer les réparations nécessaires et de garantir la disponibilité du chauffage, du transport scolaire ainsi que la distribution de repas chauds aux élèves, en particulier dans les zones touchées.

Des réformes pédagogiques confirmées

Dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, Mohamed Sghir Saâdaoui a confirmé que l’allègement des programmes scolaires sera étendu à la quatrième année moyenne à partir de 2026-2027. Il a également annoncé que l’enseignement des sciences islamiques au cycle moyen sera confié exclusivement à des enseignants spécialisés, dans un souci d’amélioration de la qualité pédagogique.

Sur le plan des ressources humaines, le ministre a révélé un important programme de recrutement, avec la prévision de 17 000 enseignants spécialisés en éducation physique et 14 000 enseignants d’anglais. Il a précisé que le recours au système de contractualisation restera temporaire, en attendant l’organisation des concours, qui ont enregistré plus de 1,065 million de candidats.

Concernant l’opération d’intégration menée en mars dernier, le ministre a indiqué qu’elle s’est appuyée sur des données précises, tout en appelant à une meilleure exploitation des postes vacants issus des concours.

La place de l’enseignant au cœur de la réforme

Enfin, Mohamed Sghir Saâdaoui a réaffirmé l’engagement du ministère à revaloriser le statut social et professionnel des personnels de l’éducation, soulignant que la réussite du système éducatif passe par la stabilité et la reconnaissance de ses acteurs.

Il a conclu en rappelant que l’intérêt de l’élève exige la convergence des efforts et l’amélioration continue des indicateurs qualitatifs du secteur, dans une vision éducative à long terme.

