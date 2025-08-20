Rentrée scolaire 2025 : ouverture en ligne des inscriptions pour enseignants contractuels

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce dimanche, l’ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique de recrutement afin de permettre l’inscription de nouveaux enseignants contractuels. Cette opération intervient dans un contexte marqué par les préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 et le besoin urgent de combler les postes vacants dans plusieurs établissements du pays.

Selon le communiqué du ministère, les inscriptions se feront exclusivement en ligne, à travers le site officiel du ministère. La période d’enregistrement est fixée du lundi 25 août 2025, à partir de 12h00, jusqu’au dimanche 31 août 2025, à minuit. Les candidats souhaitant postuler doivent donc respecter ces délais pour soumettre leurs demandes.

Recrutement exceptionnel d’enseignants : la plateforme numérique ouverte dès le 25 août

Le ministère précise que le traitement des candidatures se fera de manière automatique grâce au système d’information du secteur de l’Éducation nationale. La plateforme informera les postulants des résultats dans leurs comptes personnels à partir du 4 septembre 2025. Cette méthode vise à garantir plus de transparence et à réduire les délais de traitement, souvent critiqués dans les procédures de recrutement classiques.

Pour les candidats retenus, une nouvelle étape s’ouvrira. Les candidats classés dans la limite des postes budgétaires disponibles devront sélectionner les établissements scolaires où ils souhaitent être affectés. Cette opération de choix des établissements se déroulera entre le 4 et le 6 septembre 2025.

Les candidats contractuels fixés sur leurs résultats le 4 septembre

Cette initiative, selon des observateurs du secteur, traduit la volonté des autorités d’assurer une rentrée scolaire sans perturbations, en évitant le manque d’enseignants qui, chaque année, pose un sérieux défi aux établissements. Le recours aux contractuels, bien que critiqué par certains syndicats qui réclament une intégration directe et durable, reste une solution rapide pour répondre aux besoins immédiats des écoles.

Le ministère, de son côté, insiste sur le caractère exceptionnel de cette mesure et sur la nécessité de passer par la plateforme numérique pour toute inscription. Les candidats doivent préparer leurs dossiers et respecter scrupuleusement les délais pour augmenter leurs chances.

Avec cette ouverture numérique, le département de l’Éducation espère fluidifier la gestion des recrutements et répondre plus efficacement aux besoins pédagogiques des différentes wilayas, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire.