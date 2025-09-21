Rentrée scolaire 2025 : Saâdaoui annonce un concours national pour recruter 45 000 enseignants

Ce dimanche 21 septembre, près de 12 millions d’élèves des cycles primaire, moyen et secondaire ont regagné les bancs de l’école à travers l’ensemble du territoire national, marquant ainsi le début officiel de l’année scolaire 2025-2026.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a procédé au lancement officiel de cette rentrée depuis l’établissement scolaire « Flissi Essghir« , situé dans la commune d’El Mohammadia (wilaya d’Alger), en présence de responsables du secteur, de représentants d’institutions partenaires et de membres de la communauté éducative.

À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations et d’encouragement à l’ensemble des acteurs du secteur :« Mes vœux de réussite et de succès en cette rentrée scolaire, à tous nos chers élèves, à nos honorables enseignants, ainsi qu’à tous les travailleurs du secteur de l’éducation et aux parents d’élèves. Je souhaite également la réussite à toutes nos filles et tous nos fils durant cette année scolaire, et qu’ils soient toujours une richesse pour notre chère patrie. Qu’Allah vous aide tous. Gloire et éternité à nos valeureux martyrs. Vive l’Algérie ».

Une rentrée sous le signe de la santé

Placée sous le slogan « La santé scolaire, pour un avenir sain et sécurisé », cette rentrée se distingue par une campagne nationale de sensibilisation, initiée en coordination avec le ministère de la Santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer.

Dès le premier jour, un cours inaugural dédié aux questions de santé a été dispensé dans tous les établissements, suivi d’ateliers interactifs et d’activités éducatives tout au long de la première semaine.

Les contenus ont été adaptés selon les niveaux :

Pour le primaire, l’accent est mis sur l’hygiène de vie et la nutrition saine .

et la . Pour les cycles moyen et secondaire, les ateliers abordent des sujets plus sensibles, tels que les dangers des boissons énergétiques, la dépendance aux écrans et l’usage des substances psychotropes.

Sur le plan pédagogique, le ministère annonce des changements notables, notamment une réorganisation des matières et des horaires pour les classes de troisième année primaire.

Concours de recrutement d’enseignants : les précisions de Saadaoui

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui a annoncé que le secteur organisera prochainement un concours de recrutement pour pourvoir 45 000 postes d’enseignants, en réponse aux besoins de la saison scolaire.

Lors d’une conférence de presse tenue après avoir supervisé l’ouverture de la saison scolaire, le ministre a expliqué que l’organisation de ce concours se fera dans le cadre de textes réglementaires en cours d’élaboration, qui permettront d’obtenir un soutien supplémentaire pour le secteur éducatif.

Le ministre a également confirmé que le secteur achèvera la constitution de son corps d’encadrement avec des diplômés universitaires titulaires de licences, de masters et de doctorats, affirmant leur droit à participer aux opérations de recrutement, que ce soit par le biais de contrats ou de concours.

Concernant les postes administratifs, le ministre a indiqué que le concours de recrutement attendu comprendra 24 000 postes, qui seront organisés conformément aux procédures en vigueur.

Auparavant, Saâdaoui avait annoncé qu’un concours de recrutement d’enseignants serait basé sur le diplôme, à savoir l’étude des dossiers des candidats déposés. Le concours devrait être programmé pour le mois de décembre prochain afin d’accéder au rang d’enseignant dans l’un des trois cycles d’enseignement, selon ce qu’a révélé le responsable du secteur.