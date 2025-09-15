Rentrée scolaire 2025-2026 : Sifi Ghrieb fait le point sur les préparatifs lors d’une réunion

À quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement algérien intensifie ses préparatifs. Ce lundi 15 septembre, le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé au Palais du gouvernement une réunion ministérielle conjointe consacrée exclusivement à ce dossier sensible.

À LIRE AUSSI : Deux ministères pour l’énergie en Algérie : que va changer cette nouvelle répartition ?

Cette rencontre a réuni plusieurs ministres, dont ceux de l’Intérieur et des Collectivités locales, des Transports, des Finances, de l’Éducation nationale, ainsi que de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire. La diversité des portefeuilles représentés témoigne de l’importance transversale de la rentrée scolaire, qui mobilise différents secteurs de l’État.

Sifi Ghrieb préside une réunion des ministres : rentrée scolaire 2025 au menu

Selon un communiqué des services du Premier ministre, la réunion a permis de passer en revue les mesures prises pour exécuter les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Celui-ci avait insisté sur la nécessité d’une préparation optimale, afin que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions sur tout le territoire national.

À LIRE AUSSI : Algérie : un ex-sénateur veut conditionner l’allocation chômage à un travail de 5h/jour

Sur le plan pédagogique, le ministère de l’Éducation nationale a présenté un état des lieux de la disponibilité des programmes et des manuels scolaires. Une attention particulière est portée à l’encadrement des enseignants, afin d’assurer une continuité et une qualité d’apprentissage dès le premier jour de cours. L’accent est également mis sur l’intégration des nouvelles méthodes d’enseignement et la modernisation des pratiques pédagogiques.

Écoles, transport, cantines : l’Algérie se prépare pour la rentrée 2025-2026

Les infrastructures éducatives constituent un autre volet majeur des préparatifs. Le gouvernement entend garantir que toutes les écoles, collèges et lycées soient opérationnels à la date prévue. Des efforts sont actuellement déployés pour finaliser la livraison de nouveaux établissements, notamment dans les zones à forte densité scolaire, et pour réhabiliter ceux nécessitant des travaux de maintenance.

La réunion a aussi mis en lumière les services liés à la vie scolaire, indispensables au bon déroulement des cours. Le ministère des Transports a présenté ses plans pour renforcer le transport scolaire, en particulier dans les zones rurales et isolées.

À LIRE AUSSI : Spéculation sur les pneus en Algérie : 4 personnes lourdement condamnées

L’objectif est de réduire les difficultés d’accès à l’éducation pour les élèves des régions éloignées. De son côté, la question de la restauration scolaire a été abordée, avec un engagement à améliorer la qualité des repas et à élargir la couverture des cantines, afin de garantir une alimentation équilibrée aux élèves.

En conclusion, cette réunion interministérielle reflète la volonté des autorités d’anticiper les défis et de coordonner les efforts entre les différents secteurs. La rentrée scolaire 2025-2026 apparaît ainsi comme une priorité nationale, où la dimension pédagogique se conjugue avec les aspects logistiques et sociaux, pour répondre aux attentes des familles et assurer aux élèves des conditions d’apprentissage optimales.