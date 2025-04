Rentrée scolaire 2025/2026 : quand et comment inscrire son enfant en 1ʳᵉ année ?

Le ministère de l’Éducation nationale a précisé l’ensemble des démarches d’inscription en première année primaire. Le processus se fera exclusivement en ligne via la plateforme numérique dédiée, dans un cadre strictement encadré.

À travers une circulaire détaillée, le ministre a annoncé que les inscriptions des enfants en première année primaire pour l’année scolaire 2025/2026 se feront exclusivement via le système d’information du secteur, interconnecté avec le registre national de l’état civil.

De plus, chaque famille concernée devra respecter un ensemble de critères précis et suivre un calendrier défini, sans possibilité de recours aux méthodes traditionnelles.

Qui est concerné par l’inscription en première année primaire 2025/2026 ?

Les enfants concernés par cette inscription sont ceux nés entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2019. Cependant, le système n’inclut pas les enfants déjà scolarisés en préparatoire ni ceux ayant bénéficié d’une inscription exceptionnelle en 2024/2025.

Par ailleurs, le système inscrit automatiquement tout enfant né en Algérie en 2019 grâce à la liaison avec le registre national.

Algérie : comment inscrire son enfant en première année primaire ?

En effet, le processus d’inscription suit plusieurs étapes essentielles :

Accès au portail numérique : les parents doivent se connecter à l’espace « awlyaa » via le lien https://awlyaa.education.dz. Remplissage du formulaire : le tuteur légal doit compléter la fiche électronique dédiée. Choix des écoles : sélection de trois établissements scolaires proches du domicile ou du lieu de travail, selon l’ordre de préférence. Spécificité pour le privé : enfin, les parents souhaitant inscrire leur enfant dans un établissement privé doivent choisir une seule école.

Par ailleurs, le ministère a insisté sur l’importance de choisir des établissements correspondant au secteur géographique du domicile ou du lieu de travail pour garantir une répartition équilibrée des élèves.

Période et échéances d’inscription en première année primaire

En effet, le ministère a fixé un calendrier strict, que voici :

Ouverture des inscriptions : du dimanche 4 mai au samedi 31 mai 2025 .

: du . Étude des demandes par les directeurs d’école : à partir du jeudi 8 mai jusqu’au jeudi 12 juin 2025 .

: à partir du jusqu’au . Traitement automatique des inscriptions : avant le jeudi 26 juin 2025 .

: avant le . Publication des résultats : le lundi 30 juin 2025, via la plateforme numérique et affichage dans les établissements.

Durant la phase d’étude, les directeurs devront alors vérifier l’exactitude des documents soumis, et confirmer la relation légale entre l’enfant et le tuteur. De plus, il devrait vérifier l’appartenance géographique au secteur scolaire de l’établissement. Et identifier les cas particuliers (handicap, frères et sœurs scolarisés, jumeaux…).

Informations supplémentaires pour les parents concernés

Voici quelques points spécifiques importants à noter :

Aucune inscription hors plateforme ne sera acceptée.

ne sera acceptée. Toute autorisation exceptionnelle non issue du système d’information est considérée comme nulle et non avenue.

non issue du système d’information est considérée comme nulle et non avenue. Les écoles situées dans des zones éloignées seront indiquées par les directeurs via la carte interactive mise à jour au 30 avril 2025.

seront indiquées par les directeurs via la carte interactive mise à jour au 30 avril 2025. La liste des écoles ouvertes à l’inscription sera également disponible sur la plateforme numérique.

Enfin, le ministère a mis en garde contre toute tentative d’inscription en dehors du cadre officiel, insistant sur l’importance de respecter les procédures établies.