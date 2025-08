RENTRÉE SCOLAIRE 2025-2026 : le ministère de l’Éducation dévoile le calendrier officiel

Le Ministère de l’Éducation Nationale a rendu public, ce dimanche 3 août, le calendrier officiel de l’année scolaire 2025-2026. Ce communiqué détaille les dates de la rentrée des classes, des examens trimestriels ainsi que les périodes de vacances scolaires.

Rentrée des classes fixée au 10 septembre

Selon le document, les élèves effectueront leur rentrée le mercredi 10 septembre 2025. Les enseignants, de leur côté, reprendront le travail dès le dimanche 7 septembre. Quant au personnel administratif, il est appelé à rejoindre les établissements scolaires plus tôt, dès le mardi 26 août.

Vacances scolaires 2025-2026 : les dates officielles fixées par le ministère

Le ministère a également précisé les dates des vacances scolaires, réparties comme suit :

Vacances d’automne : du mardi 28 octobre (soir) au dimanche 2 novembre 2025 (matin).

: du mardi 28 octobre (soir) au dimanche 2 novembre 2025 (matin). Vacances d’hiver : du jeudi 18 décembre 2025 (soir) au dimanche 4 janvier 2026 (matin).

: du jeudi 18 décembre 2025 (soir) au dimanche 4 janvier 2026 (matin). Vacances de printemps : du jeudi 19 mars 2026 (soir) au dimanche 5 avril 2026 (matin).

Concernant les grandes vacances d’été, le calendrier varie selon les catégories de personnel. Les enseignants partiront en congé à partir du jeudi 9 juillet 2026 au soir. Pour le personnel administratif, les vacances débuteront le 23 juillet au soir pour les régions 1 et 2, tandis que la région 3 sera libérée dès le 16 juillet.

Examens trimestriels 2025-2026 : les dates des contrôles scolaires déjà arrêtées

Le communiqué du ministère fixe également les dates des examens trimestriels :

Premier trimestre : du 7 au 11 décembre 2025.

Deuxième trimestre : du 8 au 12 mars 2026.

Troisième trimestre : à partir du dimanche 10 mai 2026.

Cette annonce vise à offrir une meilleure visibilité aux élèves, parents et enseignants pour bien organiser l’année scolaire à venir. Le ministère précise que ce calendrier s’applique à l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, sur tout le territoire national.

Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce le calendrier de la rentrée universitaire 2025/2026

De son côté, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a également communiqué la date de la rentrée universitaire 2025-2026. L’information, diffusée par un communiqué ministériel, a été largement relayée par les médias nationaux.

La reprise des enseignants-chercheurs est prévue pour le samedi 6 septembre 2025. Ils sont attendus dans leurs établissements pour préparer les cours, organiser le contenu pédagogique et coordonner les activités d’enseignement.

Les étudiants de tous les cycles de formation, y compris ceux des écoles supérieures et des instituts spécialisés, reprendront les cours une semaine plus tard, le samedi 13 septembre 2025. Le ministère a souligné que cette rentrée s’effectuera de manière unifiée et simultanée dans tous les établissements d’enseignement supérieur du pays.