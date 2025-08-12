Rentrée scolaire 2025-2026 : Le ministère de l’Éducation annonce un changement des dates

Le ministère de l’Éducation nationale a publié, ce mardi 12 aout, un nouveau communiqué modifiant les dates de la rentrée scolaire 2025-2026, initialement annoncées le 3 aout dernier.

Si le reste du calendrier, notamment les examens trimestriels et les vacances scolaires, reste inchangé, les dates de reprise pour les élèves, enseignants et personnels administratifs sont désormais décalés.

🟢À LIRE AUSSI : Éducation nationale : une nouvelle réforme pédagogique envisagée dès la rentrée 2025-2026

Nouveau calendrier de la rentrée

Selon le communiqué rectificatif, la reprise des activités scolaires se fera comme suit :

Personnel administratif : dimanche 7 septembre 2025.

dimanche 7 septembre 2025. Enseignants : dimanche 14 septembre 2025.

dimanche 14 septembre 2025. Élèves : dimanche 21 septembre 2025.

Ces nouvelles dates viennent remplacer le calendrier initial qui prévoyait la rentrée des élèves le 10 septembre, celle des enseignants le 7 septembre et celle du personnel administratif dès le 26 aout.

Le ministère précise que cette modification ne concerne que la date de rentrée. Les autres éléments du calendrier restent identiques.

Vacances scolaires et examens : pas de changement

Le programme des congés scolaires pour l’année 2025-2026 demeure inchangé :

Vacances d’automne : du 28 octobre au 2 novembre 2025.

du 28 octobre au 2 novembre 2025. Vacances d’hiver : du 18 décembre 2025 au 4 janvier 2026.

du 18 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Vacances de printemps : du 19 mars au 5 avril 2026.

du 19 mars au 5 avril 2026. Vacances d’été : à partir du 9 juillet pour les enseignants, avec un décalage selon les régions pour le personnel administratif.

De même, les examens trimestriels se tiendront aux dates prévues :

Premier trimestre : du 7 au 11 décembre 2025.

du 7 au 11 décembre 2025. Deuxième trimestre : du 8 au 12 mars 2026.

du 8 au 12 mars 2026. Troisième trimestre : à partir du 10 mai 2026.

Rentrée universitaire 2025-2026 : dates confirmées

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, il y a quelques jours, le calendrier de la rentrée universitaire 2025-2026. L’information a été relayée par les chaînes de télévision et la radio algériennes à travers un communiqué officiel du département ministériel.

Selon la même source, la reprise des enseignants-chercheurs est prévue pour le samedi 6 septembre 2025. Ces derniers rejoindront leurs établissements afin de préparer la rentrée, organiser les contenus pédagogiques et coordonner les activités d’enseignement à venir.

🟢À LIRE AUSSI : Rentrée universitaire 2025 : Air France lance une promotion pour les étudiants algériens

Quant aux étudiants, ils sont appelés à reprendre les cours à partir du samedi 13 septembre 2025, dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du pays. Cette rentrée concerne tous les cycles de formation, du premier au troisième cycle, y compris les écoles supérieures et les instituts spécialisés.

Le ministère précise que le début des cours se fera dans tous les établissements sans exception, afin de garantir une rentrée académique unifiée et structurée.