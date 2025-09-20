Rentrée scolaire 2025-2026 : 12 millions d’élèves de retour en classe

À partir de ce dimanche, près de 12 millions d’élèves des cycles primaire, moyen et secondaire retrouveront les bancs de l’école à travers tout le territoire national, pour le compte de l’année scolaire 2025-2026. À leurs côtés, environ un million de personnels enseignants, administratifs et techniques rejoindront leurs postes dans les établissements éducatifs.

Cette rentrée, d’une ampleur exceptionnelle, intervient dans un contexte où les autorités éducatives mettent l’accent sur la mise en œuvre des instructions du Président de la République. Celles-ci concernent la prise en charge optimale des élèves, avec une attention particulière portée à l’alimentation scolaire, au transport, au chauffage, ainsi qu’aux programmes de santé et de sport scolaire.

Le gouvernement entend ainsi renforcer l’équité entre les élèves, en veillant à ce que les conditions matérielles n’entravent pas le processus d’apprentissage. Un effort particulier est consenti dans les zones enclavées et les régions à climat rigoureux, où la question du transport scolaire et du chauffage représente un défi récurrent.

La famille éducative elle-même n’est pas oubliée. Les enseignants et encadrants pédagogiques bénéficient de nouvelles mesures visant à améliorer leur quotidien professionnel et à rehausser la qualité du service éducatif.

Cette rentrée se distingue également par une innovation : la mise en place d’un programme de santé scolaire durant la première semaine, avec un slogan mobilisateur : « La santé scolaire… pour un avenir sain et sécurisé ». L’accent est mis sur la prévention, l’hygiène et la sensibilisation aux bonnes pratiques dès le début de l’année.

Santé, nutrition et sport : les nouveaux piliers de l’école algérienne

La santé scolaire constitue l’un des dossiers prioritaires du ministère cette année. Dès le premier jour de classe, un cours inaugural sera dispensé dans tous les établissements, suivi d’ateliers interactifs, d’activités de sensibilisation et de sessions d’information. Ces actions seront adaptées selon le niveau scolaire : l’accent sera mis sur la nutrition équilibrée au primaire, tandis que les collégiens et lycéens seront sensibilisés aux risques liés aux boissons énergétiques, à l’addiction aux écrans et aux substances psychoactives.

Parallèlement, le ministère de l’Éducation nationale a insisté sur la nécessité de fournir des repas chauds dès le premier jour de classe, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les collectivités locales. Cette mesure vise à réduire les inégalités et à garantir à chaque élève une meilleure concentration en classe.

La pratique sportive bénéficie également d’une attention particulière. Le ministre, Mohamed Sghir Saadoui, a rappelé que la généralisation de l’éducation physique et sportive est une priorité. Les établissements seront dotés d’espaces adaptés, et des partenariats sont prévus pour utiliser les infrastructures sportives voisines lorsque les écoles n’en disposent pas. Les enseignants d’éducation physique auront un rôle central dans cette dynamique.

De plus, la propreté et l’adaptation des infrastructures scolaires figurent parmi les consignes prioritaires. Dans les régions à climat chaud, des mesures spécifiques ont été prises pour améliorer la ventilation et le confort des élèves.

Enfin, la numérisation continue de progresser. Après l’introduction des tablettes dans certaines écoles, la SNTF s’engage à identifier les établissements non raccordés au réseau internet afin de leur fournir une connexion, en partenariat avec le ministère de la Poste et des Télécommunications. L’objectif est double : alléger le poids de la sacoche scolaire et accompagner la transition numérique de l’éducation nationale.

Réformes, modernisation et compétitions scientifiques

Au-delà des aspects sociaux et sanitaires, cette rentrée est également placée sous le signe des réformes structurelles et pédagogiques. Le ministère a lancé un chantier de réorganisation des programmes, notamment en troisième année du cycle primaire, avec une refonte des matières et des volumes horaires afin de mieux adapter les enseignements aux besoins des élèves.

Sur le plan juridique et professionnel, le secteur éducatif s’est renforcé avec l’adoption du nouveau statut des travailleurs de l’éducation, qui vise à améliorer les conditions de travail et à valoriser les enseignants. S’ajoutent à cela des mesures d’intégration des enseignants contractuels et de formation continue, indispensables pour assurer une pédagogie de qualité et accompagner les réformes curriculaires.

Le ministre a également mis en avant la volonté de créer un climat propice à l’excellence et à la compétition scientifique. Il a exhorté les directions de l’éducation à encourager la participation des élèves à différents concours. Parmi les initiatives phares figure la première édition du concours national d’innovation scolaire, axée sur la robotique, un domaine porteur qui stimule à la fois créativité, esprit scientifique et maîtrise des nouvelles technologies.

Ces réformes visent à inscrire l’école algérienne dans une logique de modernisation et de compétitivité internationale, tout en consolidant les valeurs sociales et nationales. L’objectif affiché est clair : offrir aux générations montantes un cadre scolaire à la fois inclusif, innovant et adapté aux défis du XXIe siècle.