Rentrée scolaire 2024 – transfert d’élèves : tous les détails concernant la nouvelle démarche

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment validé une circulaire ministérielle qui définit les modalités pratiques et organisationnelles à suivre pour la mise en œuvre de la « transformation numérique » des transferts d’élèves d’un établissement éducatif à un autre. Cette initiative vise à réduire les délais de transfert et à garantir la transparence et la crédibilité du processus.

Dès le 5 septembre, la Direction générale de l’enseignement au ministère a officiellement lancé le processus de « demande de transfert » numérique des élèves entre les établissements scolaires à travers la plateforme numérique du ministère. Ce processus permettra de simplifier les démarches administratives et de minimiser les déplacements des parents, tout en assurant une gestion plus transparente et efficace des transferts.

Les demandes de transfert sont examinées alors numériquement et une réponse est fournie dans un délai de 48 heures à compter de la date de dépôt. Les élèves dont les demandes sont acceptées doivent rejoindre leur nouvel établissement au plus tard le 29 septembre. Toute demande effectuée en dehors de cette « plateforme numérique » est considérée comme nulle et sans effet.

Quels sont les cas autorisés pour le transfert ?

La Direction générale de l’enseignement a précisé que le transfert d’un élève d’un établissement à un autre est autorisé uniquement dans quatre cas spécifiques :

Changement de résidence du parent ou tuteur légal. Changement de lieu de travail du parent ou tuteur légal. Maladie chronique ou situation d’aide requise. Distance excessive entre la résidence et l’établissement scolaire.

Ainsi, les demandes de transfert doivent être effectuées par les parents ou les tuteurs via l’espace dédié sur la plateforme numérique du ministère. Les directeurs des établissements scolaires sont responsables de l’examen et de l’approbation des demandes dans un délai de 48 heures. Si une demande est rejetée, le directeur de l’éducation de la wilaya concernée est chargé de traiter le cas.

Quels sont les conditions et délais pour les transferts ?

Pour être acceptée, la demande de transfert doit être justifiée par l’un des cas autorisés mentionnés précédemment, et l’élève doit être inscrit dans son établissement d’origine pour l’année scolaire concernée. Il est interdit de transférer les élèves candidats aux examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat après la mi-avril. De plus, aucun transfert n’est possible avant la réalisation des examens trimestriels.

Les transferts entre établissements publics et privés sont également restreints. Aucun transfert d’un établissement public vers un privé ou vice-versa n’est autorisé pendant l’année scolaire.

Pour le prochain retour à l’école, les parents non encore inscrits sur la plateforme numérique sont invités à créer leur compte, tandis que les directeurs d’établissements sont chargés de faciliter cette inscription. Le dépôt des demandes de transfert est prévu entre le 8 et le 21 septembre, avec des résultats communiqués le 24 septembre. Les élèves acceptés devront rejoindre leur nouvel établissement d’ici le 29 septembre.

Cette numérisation des transferts d’élèves s’inscrit donc dans la volonté du ministère de moderniser les services publics et d’assurer une gestion plus transparente et efficace de l’éducation nationale en Algérie.