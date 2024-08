Rentrée scolaire 2024 – Réforme de l’école primaire : Voici les 04 décisions phares de Belabed

Alger, le 29 août 2024 – Une nouvelle ère s’annonce pour l’école primaire algérienne. Le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé un arrêté ministériel qui redéfinit en profondeur les programmes et les horaires du premier cycle de l’enseignement primaire.

Cette réforme, qui entrera en vigueur dès la rentrée scolaire 2024-2025, s’inscrit dans le cadre du plan d’action gouvernemental visant à améliorer la qualité de l’éducation.

L’une des principales mesures de cette réforme est l’augmentation du volume horaire consacré aux mathématiques. Considérée comme une matière fondamentale, les mathématiques bénéficieront d’un renforcement pour mieux ancrer les apprentissages.

Par ailleurs, les activités parascolaires telles que l’éducation physique et sportive, ainsi que les arts plastiques, verront leur temps d’enseignement accru. Une nouveauté fait également son apparition : les « jeux mathématiques », qui seront accompagnés d’un guide pédagogique pour faciliter la tâche des enseignants.

Afin de réduire la charge de travail des élèves de la 1ère et la 2ème année primaire, le ministère a décidé de supprimer les matières de sciences naturelles et d’éducation civique du programme.

Seules les matières de langue arabe, mathématiques, éducation islamique et les activités parascolaires seront maintenues.

L’objectif de cette réforme est clair : permettre aux élèves d’acquérir les bases solides en lecture, écriture, calcul et expression orale. En parallèle, le développement des compétences physiques, mentales et émotionnelles des élèves sera privilégié grâce aux activités parascolaires.

Cette refonte du programme de l’école primaire est une réponse aux attentes des parents et des enseignants, qui souhaitent une école plus adaptée aux besoins des élèves. Elle s’inscrit également dans une dynamique de modernisation de l’éducation, en ligne avec les orientations du président de la République.

Le sport et l’art au cœur de la réforme du cycle primaire

L’augmentation du temps consacré aux cours d’éducation physique à deux heures par semaine et à ceux d’arts plastiques à une heure et demie est une mesure phare de la réforme du primaire.

Selon les autorités éducatives, cette décision vise à renforcer la santé physique, mentale et émotionnelle des élèves, à développer leurs compétences motrices de base et à favoriser leur socialisation et leur collaboration.

En parallèle, l’importance accordée aux arts plastiques, avec l’ajout de 45 minutes hebdomadaires, permettra aux élèves de développer leur créativité, d’exprimer leurs émotions et d’améliorer leur motricité fine et leur perception sensorielle.

Les “jeux mathématiques” : la nouvelle approche du ministère de l’Éducation

Dans le but d’améliorer les compétences en mathématiques des élèves, une décision a été prise d’ajouter 30 minutes de cours par semaine dédiées aux jeux mathématiques. Cette initiative vise à exploiter la « curiosité naturelle » des enfants pour le défi et à leur permettre de découvrir les concepts mathématiques de manière ludique et précoce.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation a annoncé une nouvelle organisation des horaires pour le cycle primaire. Le nombre total d’heures de cours par semaine pour les cinq matières principales (arabe, mathématiques, éducation islamique, arts plastiques et éducation physique) a été fixé à 21 heures.

Cette répartition se décompose comme suit :

11 heures pour l’arabe,

5 heures pour les mathématiques,

1h30 pour l’éducation islamique,

1h30 pour les arts plastiques

2 heures pour l’éducation physique.

En termes de nombre de cours, les élèves auront 29 cours par semaine, soit 14 cours d’arabe, 7 cours de mathématiques, 3 cours d’éducation islamique, 3 cours d’arts plastiques et 2 cours d’éducation physique.

Il est à noter que parmi ces cours, huit d’entre eux dureront une heure, tandis que six autres dureront 30 minutes.

Au cœur de notre identité nationale, l’éducation islamique ne se négocie pas

L’éducation islamique, fer de lance pour former des élèves imprégnés de valeurs religieuses, est au cœur des préoccupations actuelles. En effet, cette approche pédagogique vise non seulement à ancrer les fondements de la foi chez les jeunes apprenants, mais aussi à renforcer leur éthique et leur moralité.

En leur inculquant des valeurs religieuses et morales solides, on façonne des individus bienveillants, respectueux et responsables, prêts à affronter les défis de la vie.

Parallèlement à cet objectif primordial, l’éducation islamique met l’accent sur le développement personnel de l’enfant.

En favorisant les activités artistiques, physiques et sportives, on crée un environnement d’apprentissage stimulant et agréable qui permet aux élèves de s’épanouir pleinement et de découvrir leurs talents.

Cette approche holistique contribue à leur épanouissement global et les prépare à devenir des citoyens actifs et engagés.

D’ailleurs, pour optimiser le processus d’apprentissage, l’éducation islamique prône une refonte des méthodes pédagogiques. En rendant les cours plus dynamiques et interactifs, on suscite l’intérêt des élèves et on favorise leur implication active.

Cette démarche personnalisée permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant et de développer chez lui des compétences variées et complémentaires.

La réforme de l’école primaire algérienne marque un tournant important dans l’histoire de l’éducation nationale. En mettant l’accent sur les fondamentaux et en allégeant les programmes, le ministère espère former une nouvelle génération d’élèves plus épanouis et mieux préparés à l’avenir.