Rentrée scolaire 2024 / Prix des fournitures : l’État prend une mesure radicale

Le ministre du Commerce annonce une uniformisation des prix des cahiers et un plafonnement des prix des produits de grande consommation.

Médéa, le 20 août 2024 – Dans une déclaration faite lors de sa visite dans la wilaya de Médéa, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé que son département envisage de plafonner les prix de tous les produits de grande consommation.

M. Zitouni a précisé qu’une coordination est en cours avec le ministère des Finances afin de maîtriser les prix de ces produits. Il a également souligné que le pays a importé pour 75 millions de dollars de fournitures scolaires, tout en soulignant que cinq produits de base sont désormais entièrement fabriqués en Algérie.

Concernant les cahiers scolaires, le ministre a assuré que leurs prix seraient uniformisés à l’échelle nationale. Il a par ailleurs donné des instructions aux services de commerce d’Alger afin d’accélérer les procédures de dédouanement des fournitures scolaires importées au niveau du port de la capitale.

Les salons de la rentrée scolaire : une réponse à la hausse des prix des fournitures ?

Dès aujourd’hui, les parents d’élèves pourront se rendre dans les nombreux salons régionaux organisés à travers tout le pays pour s’équiper en fournitures scolaires, en prévision de la rentrée prochaine, a annoncé le ministère du Commerce sur sa page Facebook officielle.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a donné le coup d’envoi de ces salons régionaux, ce matin, depuis la wilaya de Médéa. Placée sous le slogan « La réussite commence dans nos salons », cette édition s’annonce riche en nouveautés.

L’objectif de ces salons est d’accompagner la rentrée scolaire et de lutter contre la hausse excessive des prix et la spéculation. Ainsi, les parents pourront y trouver tous les articles nécessaires à la scolarité de leurs enfants, des cahiers aux sacs à dos, à des prix abordables. Ces salons seront installés dans des lieux conviviaux et facilement accessibles pour faciliter les achats.

Les autorités insistent sur la nécessité d’une consommation raisonnée des fournitures scolaires et de poursuivre les efforts pour alléger le cartable des élèves et préserver leur santé.

Il faut rappeler que le ministère du Commerce a anticipé la rentrée scolaire en mettant en place plusieurs mesures visant à garantir l’approvisionnement du marché en fournitures scolaires, qu’elles soient importées ou fabriquées localement.

Des facilités ont été accordées aux investisseurs pour encourager la production nationale dans ce domaine et réduire la facture d’importation.

En résumé, les parents d’élèves peuvent désormais profiter de ces salons pour équiper leurs enfants à des prix compétitifs, tout en bénéficiant de conseils pour faire les bons choix.