Rentrée scolaire 2024 : Belabed dévoile un nouveau poste pour l’éducation primaire

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé la création d’une nouvelle catégorie d’inspecteurs pour l’anglais dans le primaire. Cette décision fait suite à l’introduction réussie de l’anglais dans le programme de l’école primaire.

“Après avoir introduit l’anglais dans le primaire, les résultats ont été excellents“, a déclaré le ministre. “Les moyennes du premier et du deuxième trimestre sont très bonnes, et le programme et le manuel pour l’année prochaine sont déjà prêts et en cours d’impression.”

La création de cette nouvelle catégorie d’inspecteurs permettra de mieux encadrer l’enseignement de l’anglais dans le primaire et de s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé.

Les inspecteurs auront pour mission de superviser le travail des enseignants et de veiller à leur respect des programmes et des directives pédagogiques.

Cette nouvelle catégorie d’inspecteurs permettra de professionnaliser davantage l’enseignement de l’anglais dans le primaire et de garantir aux élèves une éducation de qualité.

L’anglais au cœur des priorités : le ministre crée un nouveau poste pour l’enseignement primaire

En plus de la création de cette nouvelle catégorie d’inspecteurs, le ministère de l’Éducation nationale a également ouvert une filière de formation d’enseignants d’anglais au niveau de l’enseignement supérieur. Les premiers diplômés de ce programme sont attendus pour 2026.

Rappelons que le président de la République a décidé d’introduire l’anglais dans l’école primaire car il s’agit de la langue de la technologie.

Après avoir évalué l’expérience, il a décidé de la pérenniser dans le système éducatif, lui accordant la place qu’elle mérite et la dotant d’un encadrement humain spécialisé. Ainsi, l’anglais sera au même niveau que les autres langues.

Le ministre a également souligné que l’approche adoptée pour l’élaboration des programmes d’anglais est une approche moderne, similaire à celles utilisées dans les pays développés, ce qui a permis d’obtenir des résultats en peu de temps. De plus, les enseignants d’anglais bénéficient d’une formation annuelle.