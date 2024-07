Rentrée scolaire 2024/2025 : voici la date présumée du retour sur les bancs de l’école

Alors que l’été bat son plein et que les plages sont bondées tout le long du littoral, les rumeurs vont bon train concernant la grande rentrée des classes 2024/2025. Pour l’heure, le Ministère de l’Éducation Nationale ne s’est pas encore prononcé sur la date exacte de la rentrée, néanmoins plusieurs propositions ont été soumises, détaillant différentes options pour le calendrier de la rentrée scolaire 2024/2025. Leur objectif est de concilier les besoins des enseignants, des administrateurs et des élèves, tout en prenant en compte les impératifs administratifs.

Rentrée scolaire 2024/2025 : Les inspecteurs proposent plusieurs scénarios

Selon la même source, il a été proposé que les élèves reprennent le chemin de l’école le 18 septembre, après trois mois de vacances estivales. Cependant, le retour au travail des agents administratifs pourrait être repoussé à la fin août ou au début septembre. Cette proposition vise à leur permettre de terminer des tâches administratives jugées urgentes, souvent retardées en raison des exigences liées à la fin de l’année scolaire précédente.

Trois hypothèses principales ont été mises en avant par les inspecteurs. La première suggère que l’administration reprenne le travail au plus tard le 28 août. Cela leur donnerait le temps nécessaire pour finaliser les dossiers de transfert des enseignants et les recrutements contractuels, en plus de s’assurer de la préparation des établissements scolaires, particulièrement ceux qui seront utilisés comme centres de vote pour l’élection présidentielle du 7 septembre.

La deuxième hypothèse propose un retour du personnel administratif le 1ᵉʳ septembre, suivi des enseignants le 11 septembre, avec une rentrée des élèves le 18 septembre. Enfin, la troisième hypothèse retarderait légèrement la reprise du staff administratif au 4 septembre, mais maintiendrait le même calendrier pour les enseignants et les élèves.

Les parents attendent désormais avec impatience la décision finale du ministère, en ajustant leurs plans de vacances pour bénéficier des meilleures offres en septembre, période où les prix des services touristiques sont généralement plus bas.