RENTRÉE SCOLAIRE 2024-2025 : Voici la date du dernier délai pour acheter les manuels

RENTRÉE SCOLAIRE 2024/2025 – La rentrée scolaire s’annonce sous le signe de la continuité, du moins en ce qui concerne les manuels scolaires. En effet, le ministère de l’Éducation a décidé de ne pas apporter de modifications aux ouvrages pédagogiques destinés à tous les niveaux, y compris le primaire.

Cette décision fait suite à la suppression des sciences naturelles et l’éducation civique des deux premières années du primaire. Plutôt que de réimprimer les manuels, les autorités ont opté pour une solution plus simple : retirer les leçons correspondantes des manuels des enseignants.

Ce n’est que pour la rentrée 2025-2026 que de nouveaux manuels, adaptés aux changements curriculaires, seront disponibles.

Cette décision de dernière minute a créé quelques perturbations logistiques. En effet, les manuels du primaire, qui n’ont pas été modifiés, ont déjà été imprimés et distribués aux établissements scolaires. Or, la suppression des deux matières susmentionnées implique que les enseignants doivent désormais adapter leurs cours en fonction des nouveaux programmes.

Par ailleurs, la distribution des manuels a été l’objet de tensions entre les différents niveaux de l’administration éducative. Les collèges et lycées ont refusé de prendre en charge la distribution des manuels du primaire, arguant qu’il ne s’agit pas de leur compétence. C’est pourquoi le ministère a dû mettre en place un dispositif spécifique au niveau des écoles primaires pour assurer cette tâche.

Rentrée scolaire 2024 : Dernier délai pour la vente des manuels scolaires

La vente des manuels scolaires suit un processus rigoureux et organisé. Chaque établissement scolaire est tenu d’assurer cette vente, et les directeurs de l’éducation peuvent, si nécessaire, étendre cette opération à d’autres structures, sous réserve du respect de certaines conditions techniques.

Lancée début juin, la campagne de vente doit se terminer au plus tard le 31 octobre 2024. Toutefois, cette date limite peut être prolongée par décision du directeur de l’éducation, en cas de besoin. Les ventes se déroulent au sein même des établissements scolaires, selon un calendrier établi par le directeur ou son représentant, et ce, tous les jours de la semaine.

Afin d’informer tous les élèves et leurs parents, ce calendrier est largement diffusé, notamment par affichage à l’entrée de l’établissement et sur le site web de la direction de l’éducation.

Le responsable de la vente des manuels scolaires doit s’assurer de la disponibilité des ouvrages tout au long de la période de vente, en coordination avec le directeur du centre provincial de distribution et d’édition pédagogiques. À la fin de l’opération, il doit procéder à un inventaire précis des manuels vendus, non vendus et à retourner les invendus au centre provincial.

Dans les écoles primaires, le directeur d’école est responsable de la vente, assisté d’un employé ou d’un agent qualifié désigné par le directeur de l’éducation. Pour les collèges et lycées, cette responsabilité incombe au directeur de l’établissement, assisté de l’agent comptable.Des agents supplémentaires peuvent être mobilisés si nécessaire.

La vente peut également être organisée dans des points de vente spécifiques au sein des établissements scolaires, ou dans d’autres lieux adaptés, sous la responsabilité d’une personne désignée par le directeur de l’éducation.

Le bilan final de la vente, incluant le nombre de manuels reçus, vendus et à retourner, ainsi que le montant total des ventes, doit être transmis au centre provincial de distribution et d’édition pédagogiques au plus tard le 31 octobre 2024.

Cette catégorie d’élèves aura accès à des manuels scolaires gratuits

Dans une démarche visant à faciliter l’accès à l’éducation pour tous, le ministère de l’Éducation a annoncé de nouvelles mesures concernant la distribution des manuels scolaires pour la rentrée scolaire 2024-2025. La principale nouveauté réside dans la gratuité totale de ces manuels pour une certaine catégorie d’élèves.

En effet, les directions de l’éducation à travers le pays ont reçu pour instruction de transmettre au bureau national des publications scolaires, via les centres provinciaux de distribution et d’édition pédagogique, des données précises sur le nombre d’élèves concernés par cette gratuité, et ce, pour chaque établissement scolaire.

Cette mesure a été mise en œuvre dès le 1er août dernier, et concerne notamment les élèves bénéficiant de la bourse scolaire de 5000 DA. Les manuels, y compris celui d’anglais (5eme année primaire), sont désormais distribués gratuitement à ces élèves.

Afin d’assurer une gestion transparente de cette opération, les établissements scolaires de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur doivent procéder à un inventaire physique des manuels distribués gratuitement avant le 15 octobre 2024. Les résultats de cet inventaire devront être transmis aux directions de l’éducation.

De leur côté, les services compétents au sein des directions de l’éducation sont chargés de vérifier la conformité des données transmises par les établissements scolaires avec les listes officielles des bénéficiaires.

Les tableaux ainsi vérifiés devront être signés par le directeur de l’éducation et le directeur du centre provincial de distribution et d’édition pédagogique, avant d’être envoyés à la direction des ressources financières et matérielles au plus tard le 30 octobre 2024.