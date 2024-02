Rentrée scolaire 2024-2025 : le ministère dévoile des changements

Dans un effort d’inclusion, l’enseignement de la langue amazighe sera étendu, de même que l’utilisation des tableaux électroniques dans d’autres écoles primaires.

De plus, les dispositions du décret exécutif régissant les conditions et procédures d’agrément, de gestion et de surveillance des établissements d’enseignement privés seront appliquées. Alors qu’une attention particulière sera accordée à la promotion de l’activité sportive au sein des établissements scolaires.

Amélioration du service de restauration scolaire et réorganisation du transport

En outre, les écoles dépourvues de cantines bénéficieront de l’ajout de restaurants centraux pour garantir une couverture adéquate, et les locaux des écoles primaires seront accessibles dès le premier jour d’école, tandis que les collèges et lycées ouvriront leurs internats dès le début de l’année scolaire.

De plus, des efforts seront déployés pour assurer le transport des élèves, notamment dans les régions éloignées, en coordonnant avec les collectivités locales et solidaires.

Une collaboration étroite avec les autorités concernées permettra le renouvellement du parc de bus scolaires pour combler les déficits en véhicules et en conducteurs qualifiés.

Les travaux de maintenance et de rénovation des structures scolaires seront effectués dans le cadre du budget alloué, en veillant à la qualité des travaux, et ce seront les directeurs de l’éducation superviseront les chantiers de construction des établissements scolaires, en garantissant le respect des plans approuvés et en signalant tout retard.

Alors, que les travaux de rénovation et d’équipement des établissements scolaires doivent être achevés avant la rentrée, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques de chaque niveau éducatif, et des inspecteurs veilleront à ce que les infrastructures répondent aux normes techniques requises et que tous les travaux soient terminés à 100%.

Il sera nécessaire de nommer les établissements scolaires avant leur réception, conformément aux dispositions légales.

Pour conclure, le Ministère de l’Éducation s’engage à garantir un environnement éducatif optimal pour tous les élèves, en mettant en œuvre ces mesures pour l’année s