Rentrée scolaire 2023 : lutte contre la hausse des prix des fournitures, que prévoit le ministère ?

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé que le ministère enquêtera sur la qualité des fournitures scolaires et les comparera en termes de prix pour éviter la spéculation sur les prix.

Lors d’une réunion avec les producteurs et les importateurs d’articles scolaires en préparation de la rentrée scolaire 2023/2024, le ministre du Commerce a souligné que la production nationale serait augmentée et développée pour répondre aux besoins des étudiants en matière de fournitures scolaires. Il a également annoncé l’ouverture d’une enquête sur la qualité et le prix des fournitures scolaires en parallèle avec le travail saisonnier.

Le ministre du Commerce a appelé à accroître la proportion de la production locale d’articles scolaires, compte tenu des importantes facilités offertes par l’État pour investir dans le secteur. Des collaborations avec l’Agence nationale de l’investissement seront mises en place pour créer des opportunités d’investissement dans ce domaine. Il est essentiel d’accompagner les initiatives visant à augmenter la production locale et à la diversifier par les acteurs économiques, en profitant des ressources fournies par l’État aux producteurs. Le ministère du Commerce travaillera également sur la mise à jour du cadre juridique régissant l’industrie des fournitures scolaires et la numérisation de tous les services techniques et administratifs qui lui sont liés.

72 expositions pour la vente des fournitures scolaires

Dans ce contexte, le ministre a révélé que 72 expositions pour les fournitures scolaires seront organisées dans 58 wilayas d’ici la fin du mois d’août, juste avant la rentrée scolaire, afin de permettre aux parents d’acheter les fournitures scolaires à des prix compétitifs. Des grandes expositions auront lieu dans les capitales, à Oran et à Constantine, pour approvisionner les citoyens et faciliter l’accès des enfants aux articles scolaires. L’objectif est de garantir une abondance de produits et de créer une compétition en termes de prix.

L’organisation de grandes expositions dans les villes permettra aux parents de trouver facilement les articles scolaires dont leurs enfants ont besoin. Cette initiative vise à éviter la spéculation et à créer un environnement de concurrence qui profitera aux consommateurs.