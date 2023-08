Rentrée scolaire 2023 : des mesures prises par le ministre de l’Intérieur pour garantir sa réussite

Le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, a donné instruction aux walis de superviser tous les aspects organisationnels pour garantir une rentrée scolaire réussie et sécurisée à l’école primaire pour l’année académique 2023-2024.

Selon un communiqué émis par le même ministère ce mardi, cette directive accorde une grande importance à la qualité des services éducatifs fournis ainsi qu’à la préparation des écoles primaires et de leurs infrastructures de soutien.

Il a été souligné que toutes les structures scolaires prévues pour accueillir les élèves doivent être prêtes avant le début de l’année scolaire. Cette mesure vise à atténuer la pression éventuelle dans certaines régions et à s’assurer qu’elles répondent à toutes les exigences fondamentales tout en effectuant divers travaux de maintenance.

De plus, l’instruction comprend la mise en place d’un chauffage régulier, constant et sécurisé dans les écoles, en particulier dans les zones montagneuses et rurales.

Elle met également l’accent sur la sécurisation des abords des écoles primaires et assure la sécurité de la circulation routière en coordination avec les services de sécurité afin de garantir la protection des étudiants.

Des engagements concernant le transport et les repas chauds

En accordant une grande importance à la qualité de l’éducation, des initiatives significatives ont été entreprises pour créer un environnement favorable à l’apprentissage. Outre la garantie de la scolarisation, des engagements ont été pris pour offrir la nourriture et le transport scolaires.

Dès leur inscription, les élèves se voient offrir des repas chauds dès leur premier jour à l’école. Des démarches rigoureuses ont été entreprises pour assurer l’approvisionnement des cantines scolaires et leur installation, avec une gestion efficiente des dépenses liées à leurs opérations. Cette action est entreprise rapidement, avec la mobilisation d’une équipe de personnel qualifié.

L’accent a été mis par le ministre Merad sur la création d’un programme de transport scolaire permanent et régulier, couvrant un éventail complet de lignes, particulièrement celles desservant des zones éloignées et isolées, ainsi que des quartiers densément peuplés.