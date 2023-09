Rentrée scolaire 2023-2024 en Algérie : la date enfin dévoilée !

La date de la rentrée scolaire 2023-2024, qui a suscité de très nombreuses interrogations auprès des élèves mais aussi de leurs parents, et ce, en raison du mystère qui tournait depuis des semaines autour de cette dernière, vient enfin d’être dévoilée et coïncidera avec le 19 du mois en cours. En effet, la date de la rentrée de cette année a été officiellement fixée par le ministère de l’Éducation nationale pour le mardi 19 septembre 2023.

Si la date de la rentrée des élèves vient d’être dévoilée (19 septembre 2023), pour le personnel administratif, la reprise s’est faite, aujourd’hui le dimanche 27 août 2023 matin. Alors que le personnel enseignant, a retrouvé le chemin des écoles, aujourd’hui, le dimanche 3 septembre 2023 matin.

De plus, lors d’une visite au niveau des écoles Abdallah-Houassine à Kouba et Mohamed-Khemisti à Hussein Dey à Alger, à l’occasion du retour des enseignants à leurs postes, le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belaabed a fait état de plus de 11 millions d’élèves inscrits pour cette année scolaire, encadrés par plus d’un demi-million d’enseignants, répartis sur quelque 30.000 établissements. Et assurant que « toutes les conditions sont réunies pour que les enseignants reprennent le travail et que les élèves regagnent les bancs de l’école dans les meilleures conditions ».

ENIE produit 48 000 tablettes destinés aux établissements scolaires

Par ailleurs, l’Entreprise nationale des Industries Électroniques (ENIE) de Sidi Bel Abbès a produit 48.000 tablettes destinées aux établissements d’enseignement en prévision de la prochaine rentrée scolaire, dans le cadre de la convention conclue avec le secteur de l’Education Nationale, a déclaré la PDG de l’entreprise Baya Kendil, selon l’agence officielle.

Expliquant aussi que le ministère de l’Éducation nationale a conclu un accord avec la Société nationale des industries électroniques et la Société publique Alphatron pour la production de 72 000 tablettes pour la prochaine saison académique. Dans ce cadre, 48 000 unités ont été produites.

