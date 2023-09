Rentrée scolaire 2023-2024 en Algérie : 18.000 bus de transport pour les écoles

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Ibrahim Merad, a exprimé sa gratitude envers Sonatrach pour son geste généreux en offrant 60 autobus scolaires aux municipalités, marquant ainsi le 60e anniversaire de la création de l’entreprise nationale algérienne.

Merad a souligné que cette initiative était une manifestation tangible de la solidarité nationale et de l’engagement social des entreprises économiques nationales envers la communauté. Cette action contribue également à améliorer les conditions de scolarité des élèves à travers le pays.

Le Ministre de l’Intérieur a profité de l’occasion pour parler des préparatifs en cours pour la rentrée scolaire. Grâce à ces efforts, de nombreuses structures éducatives ont déjà été rénovées et réhabilitées, et d’autres le seront avant la fin de l’année en cours.

Dans le cadre de l’amélioration constante des conditions d’apprentissage, des travaux de maintenance, de réparation et de nettoyage ont été effectués dans les établissements scolaires, et une attention particulière a été portée aux services alimentaires et au chauffage scolaire, a souligné Ibrahim Merad.

Un important dispositif pour assurer le transport scolaire

Le Ministre de l’Intérieur a révélé que la rentrée scolaire à venir verrait la mobilisation d’environ 18 555 autobus par les municipalités, dont 11 383 provenant de leurs propres parcs et 7 172 loués dans le cadre d’accords avec des transporteurs pour le transport des élèves.

Le don de 60 autobus scolaires par Sonatrach est un geste significatif qui montre l’engagement des entreprises nationales envers l’éducation en Algérie. Cela démontre la contribution active du secteur économique national à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la facilitation de l’accès à l’éducation pour tous les élèves, quelle que soit leur situation géographique.

En préparation de la rentrée scolaire, des travaux importants ont été réalisés pour assurer que les écoles sont prêtes à accueillir les élèves. Cela inclut la rénovation des bâtiments, la réparation des installations et des équipements, ainsi que le nettoyage complet des écoles. Toutes ces actions visent à créer un environnement propice à l’apprentissage.

Le Ministre Ibrahim Merad a également souligné l’importance des services scolaires. Cela inclut la fourniture de repas scolaires de qualité ainsi que le chauffage des écoles pendant les mois les plus froids. Ces mesures visent à garantir que les élèves puissent se concentrer sur leur éducation sans être perturbés par des problèmes logistiques