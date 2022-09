Rentrée scolaire 2022 : quel mode d’enseignement sera-t-il adopté ?

Une vingtaine de jours nous séparent de la rentrée scolaire pour l’année 2022-2023. La date officielle de la reprise a été dévoilée à l’issue du dernier Conseil des ministres, au cours duquel le Président Tebboune a chargé le Premier ministre de coordonner entre les secteurs de l’Éducation et de la Santé, afin de déterminer le mode d’enseignement à adopter au cours de cette nouvelle année. Et ce, entre la reconduction de l’enseignement exceptionnel par groupes mis en place durant la pandémie de la Covid-19 et le retour à l’enseignement normal.

Le 21 septembre prochain, les élèves regagneront leurs classes pour entamer une nouvelle année scolaire. Cependant, le Ministère de l’Éducation nationale n’a pas encore dévoilé le mode d’enseignement à adopter durant l’année scolaire 2022-2023.

Car, rappelons-le, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, la tutelle a mis en place un système de scolarité exceptionnel par groupes et sous-groupes pour faire face à la situation sanitaire que traversait l’Algérie, à l’instar des autres pays du monde.

Toutefois, notre pays a observé une nette amélioration de la situation épidémique liée à la Covid-19 et une baisse significative des contaminations au cours de ces dernières semaines. Ainsi, cette amélioration permet d’envisager un éventuel retour à l’enseignement normal et à une vie scolaire normale.

Rentrée scolaire 2022 : Belabed rencontre les syndicats de l’Éducation

Dans une déclaration accordée à la presse ce jeudi, en marge d’une rencontre de concertation avec les syndicats agréés du secteur sur le mode d’enseignement à adopter au cours de cette année scolaire, le ministre de l’Éducation a relevé « une nette amélioration de la situation sanitaire en Algérie ».

Le ministre Abdelhakim Belabed a insisté sur « la nécessité d’écouter et de consulter les partenaires sociaux » afin de trancher quant au mode d’enseignement à adopter. À l’instar des syndicats agréés du secteur de l’Éducation ainsi que des associations des parents d’élèves, tel qu’instruit par le Président Tebboune.

D’ailleurs, le ministre de l’Éducation a rappelé le fait que « le Premier ministre coordonnera entre les secteurs de l’Éducation et de la Santé qui exposeront, lors d’une réunion, l’ensemble des avis et des recommandations, notamment ceux du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la Covid-19 ».

Ainsi, au terme de cette réunion, « ils décideront du mode d’enseignement à adopter avant de l’annoncer aux Directions de l’Éducation pour prendre les dispositions nécessaires et parvenir à élaborer les emplois du temps », a encore noté le ministre Belabed.

Le ministre de la Santé favorable au retour à l’enseignement normal

Mardi dernier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que son département suggérait le retour à un mode d’enseignement normal durant l’année scolaire 2022-2023, en renonçant au mode d’enseignement exceptionnel par groupes et sous-groupes.

« Nous avons suggéré que la nouvelle rentrée scolaire soit normale. Par contre, nous allons nous armer, car c’est le ministère de la Santé qui supervise la prévention et de la protection des enfants », a affirmé le ministre Benbouzid, rajoutant que « le vaccin, les masques et tous les moyens nécessaires pour faire face à l’épidémie sont à disposition ».