Rentrée scolaire 2022 : plus de 5000 enseignants d’anglais recrutés

L’Inspecteur Central du Ministère de l’Education Nationale, Boualem Ben Laour, a révélé que le nombre de postes contractuels alloués dans le cadre de l’enseignement de la langue anglaise au niveau des écoles primaires a dépassé les 5 000 postes au niveau national pour ce qui est de l’année scolaire 2022/2023. Il a aussi expliqué que la sélection s’est faite sur la plateforme numérique dédiée à la collecte des données sur les candidats ayant postulé, et que leur nombre s’est élevé à plus de 60 000 demandes.

Ben Laour a ajouté, dans une déclaration sur les ondes de la chaine 1 de la Radio Nationale, aujourd’hui jeudi 1er septembre 2022, que le noyau national était formé d’inspecteurs en langue anglaise des niveaux moyen et secondaire, et de spécialistes en sciences de l’éducation et en psychologie pédagogique. À cet égard, Ben Laour a souligné que les critères de sélection des professeurs nommés pour ces postes, dont le plus important est l’obtention d’un baccalauréat en anglais ou en traduction de et vers l’anglais, notant que le ministère a commencé à recevoir des diplômés universitaires candidats à ces postes, de fin juillet au 30 août de l’année en cours.

Concernant le manuel d’enseignement de l’anglais, l’inspecteur central du ministère de l’Éducation a confirmé qu’il est en phase finale d’impression et qu’il sera distribué prochainement.

Une foire de fournitures scolaires à la SAFEX du 1er au 18 septembre 2022

Pour la 1e fois une exposition dédiée aux articles scolaires et aux différents fournitures relatives à la rentrée scolaire 2022/2023, est organisée du 1er au 18 septembre prochain, au Palais des expositions à Alger, selon ce qui a été rapporté par l’Agence Algérienne de la Presse (APS). Cette exposition est organisée par la Société Algérienne des Foires et Expositions (SAFEX).

La chargée de la communication de la SAFEX, Hafidha Mokdad, approchée par l’APS a indiqué que la foire de la rentrée scolaire intitulée « Lemsid » sera organisée par la « SAFEX », sous l’égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, ayant lieu du 1er au 18 septembre 2022, avec pour slogan, » Pour une année scolaire réussie pour tous ».