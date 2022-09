Rentrée scolaire 2022: les précisions de Belabed au sujet des cantines

La rentrée scolaire approche à grand pas, et dans moins d’une semaine les élèves seront sur les bancs de l’école. En plus du programme scolaire en tant que tel, d’autres points sont au cœur des préoccupations des parents d’élèves et des professionnels de l’éducation.

Après la reprise d’un programme de cours plus ordinaire suite au réajustement établi à cause de la pandémie de la COVID-19, les élèves ont cours toute la journée pour la plupart des classes. De ce fait, certains enfants ne pouvant pas faire le déplacement jusqu’à chez eux a l’heure du déjeuner faute de temps, ou d’accompagnant, la cantine au sein des établissements devient une nécessité.

C’est dans ce cadre que le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed est revenu sur le sujet ce vendredi 15 septembre 2022 lors du coup d’envoi de la campagne nationale de nettoyage des établissements éducatifs.

Il a apporté quelques détails concernant les cantines afin de rassurer les citoyens, notamment les parents d’élèves. Il a donc affirmé que : « près de 90% des établissements scolaires sont dotés de cantines, en attendant d’atteindre un taux de 100% à la fin de l’exercice financier actuel ». Un chiffre sui démontre que la plupart des élèves auront accès à une cantine au sein de leur école à l’heure du déjeuner.

Pour rappel, le ministre de l’Education nationale, a présidé ce jeudi 15 septembre 2022 une conférence nationale par visioconférence afin de traiter de ce même sujet. Durant celle-ci, il avait appuyé sur la nécessité « d’ouvrir les cantines scolaire » et ce dès le premier jour de cours. Il a aussi insisté sur le bien-être des enfants, et sur le fait de leur fournir des repas qualitatifs, sur ce point il a demandé aux concernés « d’assurer des repas chauds aux élèves ».

Rentrée 2022 : une campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires

A l’approche de la rentrée scolaire de l’année 2022, les responsables veillent au bon déroulement de celle-ci et à l’instauration d’un environnement saint pour les élèves ; et cela passe aussi par la propreté des lieux.

C’est pour cela que le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed et la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi ont donné ce vendredi 16 septembre 2022 le coup d’envoi de la campagne nationale de nettoyage des établissements scolaires à Alger. Celle-ci se prolongera donc jusqu’au 20 septembre, soit la veille de la rentrée scolaire.

Le coup d’envoi a été lancé au sein du CEM « Bachir Boudjemaa » et de l’école primaire « l’Emir Abdelkader » dans la commune de Bentalha (Baraki) sous le thème suivant : « Rentrée scolaire dans un environnement propre ».